Bruchertseifen setzt auf Sieg und Unterstützung

Zwei Mannschaften zwischen Hoffen und Bangen: Werden Mario Pavelic (2. von rechts) und sein SC Berod-Wahlrod den Gang in die Kreisliga antreten müssen oder steigen Jeton Murici (links) und Daniel Frohn mit der SG Bruchertseifen/Eichelhardt aus der Bezirksliga Ost ab? Beide Vereine zusammen können am letzten Spieltag nicht mehr absteigen, es können sich aber auch beide Vereine den Klassenverbleib sichern.

Foto: Jürgen Vohl

SG Bruchertseifen/Eichelhardt – DJK Fernthal (Sa., 17 Uhr; Hinspiel 1:2). Vier Siege in Folge erspielte sich die SG Bruchertseifen (12. Platz/35 Punkte) zuletzt – allerdings sprangen dabei nur neun Punkte heraus. Zur Erinnerung: Der SG wurden die drei Zähler für den 3:1-Erfolg gegen Herdorf wegen Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers aberkannt. Und genau dieser fehlende Dreier könnte am Ende entscheidend sein. "Das könnte zwar passieren", weiß auch Torsten Ratzi. "Doch ich glaube nicht daran, dass es so kommt", so der Spielertrainer weiter. Die Zuversicht ist begründet, immerhin sind die Bruchertseifener seit vier Spielen siegreich und haben nun in dem Tabellenletzten DJK Neustadt-Fernthal (15./18) das abgeschlagene Schlusslicht zu Gast. Den endgültigen Klassenverbleib hätte die SG mit einem Sieg zwar nur dann sicher, wenn einer der Konkurrenten aus Miehlen oder Nievern patzt. Doch immerhin reichen drei Punkte zumindest schon einmal für einen Platz in der eventuell anstehenden Relegationsrunde. Eine Niederlage wird in Bruchertseifen schon fast gar nicht in Erwägung gezogen. Ratzi: "Die Stimmung ist gut, die Jungs sind heiß aufs Spiel – wir wollen den Klassenerhalt mit aller Macht." Daran dürften vor ein paar Wochen wohl nur die Wenigsten noch geglaubt haben.

SC Berod-Wahlrod – SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald (Sa., 17 Uhr; Hinspiel 1:2). Jetzt ist es doch noch einmal eng geworden für den SC Berod-Wahlrod (10./38). Seit Wochen fehlt der Elf um Spielertrainer Thomas Schäfer lediglich ein Pünktchen für den sicheren Ligaverbleib. Doch aus den jüngsten vier Spielen gingen die SC-Kicker stets als Verlierer hervor. Null Punkte, 1:13 Tore – gegen die SG Weitefeld (3./52) stehen die Beroder auch am letzten Spieltag der Saison noch einmal unter Druck. Zu viele Unentschieden (11) könnten dem SC am Ende das Genick brechen. Kurios, dass genau ein solches nun zum sicheren Klassenverbleib reichen würde.

Unterdessen hofft Weitefelds Trainer Volker Heun, dass "meine Spieler bestrebt sind, die Saison nach zuletzt zwei Niederlagen positiv ausklingen zu lassen". Dabei hat seine Mannschaft noch Chancen auf Platz zwei, wobei Heun mit einem Punkt bereits zufrieden wäre: "Zumal das auch den Berodern reichen würde und das wiederum wohl auch im Interesse des gesamten Fußballkreises Westerwald/Sieg wäre." Und um etwaigen Spekulationen vorzubeugen, fügt Heun erklärend hinzu: "Von einer Absprache mit den Berodern kann allerdings keine Rede sein. Außerdem gehe ich davon aus, dass 38 Punkte für den Klassenverbleib schon reichen werden."

SG Miehlen – SG Neitersen/Altenkirchen (Sa., 17 Uhr; Hinspiel 0:1). Man muss schon den Hut davor ziehen, wie souverän die SG Neitersen (1./61) letztendlich die Meisterschaft und die damit verbundene Rückkehr in die Rheinlandliga unter Dach und Fach gebracht hat. Mit dem 1:0-Sieg im Topspiel gegen Hundsangen vor gut zwei Monaten startete das Team von Trainer Torsten Gerhardt eine Serie, die eines Meisters absolut würdig ist: Es folgte ein 1:1-Remis gegen Westerburg, danach hatte die SG ausschließlich Grund zum jubeln, gewann sechs Mal in Folge und machte am vergangenen Spieltag mit dem 2:0 gegen Berod-Wahlrod alles klar. "Das hat uns zwar nicht unerwartet getroffen, aber es war schon eine große Erleichterung", gesteht Gerhardt und hofft auf einen abschließenden Erfolg, "damit die Feierlichkeiten auf der Heimfahrt im Bus weitergehen können", so der Trainer weiter. Zwar weiß er auch, dass sich die SG Miehlen (13./35) noch mitten im Abstiegskampf befindet und seine Mannschaft damit noch einmal in der Pflicht steht. Dennoch kann Gerhardt nicht leugnen, dass "die ganz große Anspannung weg ist. Dennoch wollen wir versuchen, mit einem Sieg Nachbarschaftshilfe zu leisten". In Miehlen will der Trainer vor allem die Spieler einsetzen, die im Verlauf der Saison hinsichtlich ihrer Einsatzzeit ein wenig zu kurz gekommen sind.

SG Herdorf – SG Guckheim (Sa., 17 Uhr; Hinspiel 2:3). Wer entscheidet das Gewinnspiel um Platz vier am Ende für sich? In der SG Herdorf (4./48) und der SG Guckheim (5./48) stehen sich zwei der drei Kandidaten direkt gegenüber, lachender Sieger könnte bei einem Remis dieser beiden Kontrahenten Aufsteiger VfL Bad Ems werden, der mit einem Punkt weniger auf Platz sechs rangiert. Die besten Karten haben aber die Hellertaler, die sich mit einem Heimerfolg aus der Saison verabschieden wollen. "Nachdem wir ziemlich schlecht aus der Winterpause gestartet sind, wäre dieser vierte Platz schon eine tolle Sache", meint Spielertrainer Dirk Spornhauer. Außerdem sollen die scheidenden Andreas Krämer, Michael Adanic und Artur Berwanger "würdig verabschiedet werden", wie Spornhauer weiter erklärt.

Von unserem Mitarbeiter Andreas Hundhammer