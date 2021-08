Braubacher Landgasthof mit viel Tradition: Seit 325 Jahren werden im „Schwan“ Gäste bewirtet

325 Jahre alt ist der Landgasthof „Zum Weissen Schwanen“ in Braubach. Sagt Erich Kunz. Und der muss es wissen, denn der heute 85-Jährige hat bei der Sanierung und Restaurierung des historischen Fachwerkgebäudes quasi jeden Balken mindestens einmal in Händen gehabt. Doch selbst wenn das Anwesen vis-à-vis des mächtigen Obertorturms sogar noch das ein oder andere Jährchen älter sein sollte, eines ist gewiss: Durch all die Jahrhunderte hindurch wurden hier stets Gäste bewirtet, fanden Reisende ein Nachtlager in den rustikalen Räumen.