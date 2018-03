Bleiben die Frauen oben, droht ein Luxusproblem

Kein Teaser vorhanden

Schott-Frau Julia Schlein beendete eine schwierige Bundesligasaison am fünften Brett mit einem Remis.

Foto: Harry Braun

"Ganz unbegründet ist diese Hoffnung nicht", sagt Manager Erich Siebenhaar. "Es scheint mehr als ein Gerücht zu sein, dass sich der SV Guben aus finanziellen Gründen zurückziehen wird." Sollte der Tabellenneunte sich tatsächlich zu diesem Schritt entschließen, käme Schott als erster Nachrücker infrage. "Zumindest", sagt Siebenhaar, "haben wir unseren Teil getan, um in diese Situation zu kommen."

Drei Punkte waren erforderlich

Die Ausgangslage war klar. Der TSV Schott musste aus der auf neutralem Boden im mittelhessischen Gladenbach gespielten Doppelrunde drei Punkte holen. Gegen den Konkurrenten aus der Niederlausitz hatte Siebenhaar ein Unentschieden eingeplant – "doch je näher der Spieltag rückte, desto stärker zeichnete sich ab, dass die Gubener mit einer schwachen Mannschaft anreisen würden, weil ihre starken polnischen Spielerinnen bei den Jugendmeisterschaften in ihrer Heimat antreten".

Der komplette Verzicht der Brandenburger war für den TSV Schott fast schon die halbe Miete. "Nur Joanna Worek hat sich geärgert", berichtete Siebenhaar. Die Polin am ersten Mainzer Brett hätte für die angestrebte Großmeisterinnennorm an diesem Wochenende zwei erspielte Siege benötigt; ein kampfloser Punktgewinn brachte sie nicht weiter.

Sehr angetan zeigte sich Erich Siebenhaar von den Leistungen seiner Akteurinnen beim 4:2 gegen Rotation Pankow. "Das Zugucken hat Spaß gemacht", sagte er. Zumal auch Anna Endress am dritten Brett gegen Stefanie Schulz auf Sieg stand, als sie, wie Julia Schlein an Brett fünf, in ein Remis einwilligte. "Zu diesem Zeitpunkt lagen wir 3:1 vorne", erzählte Siebenhaar. "Da wollten wir nichts mehr riskieren."

Frauen und Männer erstklassig

Ausgesprochen amüsiert zeigte sich der Schott-Macher über die Tatsache, dass die Rotation-Verantwortlichen am ersten Tag ohne Schulz angetreten waren. "Die wollten uns in unserer Vorbereitung auf den zweiten Tag wohl etwas austricksen. Aber die Berliner konnten ja nicht wissen, dass wir einen ,Spion' hatten, der Schulz am Samstagabend in Mannheim gesehen hat, als sie in den Zug Richtung Marburg einstieg..."

Für die Schott-Verantwortlichen könnte sich durch den späten Erfolg allerdings ein Problem ergeben: Falls die Frauen in der Bundesliga bleiben dürfen und die Männer, wie erwartet, das Angebot erhalten, als Nachrücker in die Erste Liga aufzusteigen, "müssen wir uns entscheiden", sagt Siebenhaar. "Beides werden wir nicht finanzieren können." Es sei denn, die Schachabteilung des Werksvereins fände einen oder mehrere Sponsoren, die ihr die doppelte Erstklassigkeit ermöglichten. "Um uns in der Bundesliga zu halten, bräuchten wir bei den Frauen knapp 5000 Euro", sagt Siebenhaar. "Bei den Männern wäre das mit 25000 Euro machbar."

Peter H. Eisenhuth





Statistik:



TSV Schott Mainz – SV Chemie Guben 6:0

SV Guben nicht angetreten



Rotation Pankow – TSV Schott Mainz 2:4

1. Burchardt – Worek 0:1, 2. Göhler – H. Leks 1:0 (kl.), 3. Schulz – Endress ½:½, 4. Mai – Frey 0:1, 5. Heyme – Schlein ½:½, 6. Seils – Krasnopeyeva 0:1.