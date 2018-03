Birlenbachs tolle Moral wird nicht belohnt – Aus gegen Guckheim nach Elfmeterschießen

Kein Teaser vorhanden

Birlenbachs Kapitän Wladimir Stumpf und seine jungen Kollegen hätten gegen Guckheim das Weiterkommen verdient gehabt, unterlagen dann aber unglücklich mit 7:9 nach Elfmeterschießen.

Foto: Andreas Hergenhahn

FV Engers – SG Nievern/Fachbach 1:0 (1:0). Stark ersatzgeschwächt angetreten boten die Kombinierten dem Ex-Oberligisten vor 100 Zuschauern am Wasserturm zwar Paroli, mussten aber nach einem Fehler dem 0:1 durch Nikolas Merkler (20.) hinterher laufen. Kurz darauf bot sich Felix Waldorf die große Gelegenheit zum Ausgleich, doch er scheiterte freistehend am Torhüter der Gastgeber (26.). Engers verbuchte etwas mehr Spielanteile, versäumte es aber in Person von Vitalij Karpov zu erhöhen. Der frühere Roßbacher scheiterte mit einem Strafstoß an SG-Keeper Florian Lindner (57.). "Eine Gelegenheit zum Ausgleich bot sich uns aber nicht mehr", bilanzierte Nieverns Coach Murat Saricicek.

SG Birlenbach/Balduinstein – SG Guckheim/Kölbingen 7:9 (5:5, 5:5, 1:2) nach Elfmeterschießen. Einen tollen Pokalfight sahen 120 Zuschauer auf dem Waldsportplatz. Fünfmal legten die Westerwälder, die ab der 33. Minute nach dem Platzverweis gegen ihren Spielertrainer Stefan Schäfer wegen Nachtretens in Unterzahl spielen mussten, in der regulären Spielzeit einen Treffer vor. Fünfmal egalisierte der gastgebende A-Ligist. In der Verlängerung war die Döblitz-Elf dem Sieg näher, hatte unter anderem bei einem Lattentreffer aus dem Gewühl heraus Pech. So kam die glücklichere der beiden Mannschaften am Ende weiter. Die Torfolge: 0:1 Mario Wasna (4.), 1:1 Matthias Arnolds (4.), 1:1 Matthias Arnolds (12.), 1:2 Stefan Schäfer (15.), 2:2 Matthias Arnolds (48.), 2:3 Marcel Mittler (59.), 3:3 Matthias Arnolds (65.), 3:4 Mario Wasna 73.), 4:4 Chris-Yannick Ebertshäuser (76.), 4:5 Alexander Gombert (88.), 5:5 Jeffrey Steinke (90.). Im Elfmeterschießen trafen für die Gastgeber nur Manuel Sass und Jeffrey Steinke. Für Guckheim verwandelten Marcel Mittler, Tim Niedermowe, Niclas Schneider und Torwart Lars Henning.

SG Dachsenhausen/Gemmerich – SG Puderbach/Urbach-Dernbach/Daufenbach/Raubach 0:3 (0:0). Am Dachsbau zeigte der Bezirksligist aus der Dierdorfer Kante zwar die bessere Spielanlage, doch die Fischbach-Elf glich dies mit unbändigem Kampfgeist aus. Erst in der 75. Minute ging der Favorit durch Fatlum Merovic in Führung, für den Rest sorgten Benjamin Walgenbach (80.) und André Neitzert (88.). "Unsere Jungs haben gut dagegengehalten. Das Ergebnis ist ein Tor zu hoch ausgefallen", bilanzierte Dachsenhausens Trainer Thomas Fischbach.

SG Feldkirchen/Hüllenberg – VfL Bad Ems 1:0 (0:0). Routinier Dirk Schröder entschied mit einem Treffer in der 82. Minute gestern Abend das Duell zugunsten des A-Ligisten. Nicht unverdient wie VfL-Vorsitzender Ulrich Schneider und Bereuer Gerd Zöller befanden. "Die Feldkirchener waren irgendwie ein wenig hungriger auf das Weiterkommen", so Schneider. Um ein Haar wäre David Hübel dann doch noch der Ausgleich für den Bezirksligisten gelungen, doch der SG-Keeper vereitelte die Verlängerung. VfL-Schlussmann Sandro Kalkbrenner verdiente sich ebenfalls ein Sonderlob. Stefan Nink