Betzdorf startet mit einem Sieg in die neue Saison

Vor allem vor der Pause waren Sven Baldus (links) und seine Mitspieler der SG 06 Betzdorf von den Roßbachern oft nur schwer zu bremsen. Am Ende zitterten sich die Gastgeber zum Auftaktsieg.

Foto: Jürgen Vohl

Schon nach zwei Minuten prüfte Philipp Böhmer aus spitzem Winkel SV-Torhüter Stefan Linnig, der zur Ecke klärte. Die SG kam gut in die Zweikämpfe und entwickelte Zug zum Tor. Nach einer scharfen Hereingabe von Marcel Horz von der linken Seite verpasst Böhmer in der Mitte knapp. Der Betzdorfer Stürmer war an fast allen Offensivaktionen beteiligt, so auch in der 14. Minute, als er aus der Distanz nur knapp das Ziel verfehlte. Fünf Minuten später machte er es dann besser und traf aus 20 Metern zur verdienten Betzdorfer Führung (19.). Von den Gästen um ihren Spielertrainer Thomas Esch war bis dato so gut wie nichts zu sehen, das Geschehen spielte sich fast ausschließlich in der SV-Hälfte ab.

Die Betzdorfer hatten folglich Möglichkeiten, ihre Führung auszubauen: Nach einer Flanke von Ersel Sahin köpfte Sven Baldus aus guter Position rechts am Tor vorbei (22.), und Sven Houcks Distanzschuss streifte knapp über das Gehäuse. So war das einzige Manko aus SG-Sicht zur Pause, dass es "nur" 1:0 stand.

Zunächst schien es nach dem Seitenwechsel weiter zu gehen wie bisher, Bastian Zimmermann hatte die erste gute Schussmöglichkeit (46.). Danach verlagerte sich die Partie aber mehr und mehr zu Gunsten der Gäste. Die SG 06 musste verletzungsbedingt zweimal frühzeitig wechseln: Böhmer (Rückenwirbel ausgerenkt) und Zimmermann (Schlag in die Wade) konnten nicht weiter machen. Borr sah darin auch einen Grund für den Bruch im Spiel seiner Mannschaft. "Die beiden Wechsel haben uns aus dem Rhythmus gebracht", erklärte er.

Der SV wurde stärker, und nach einer Flanke von Raphael Bernard köpfte Tim Schnug knapp über das Tor (53.). Auf der anderen Seite hatte die SG 06 noch eine gute Chance, Sebastian Lands abgefälschter Schuss landete jedoch nur am Pfosten (62.). In der Folge konnten sich die Hausherren aber kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien. Bei den Gästen rollte jetzt fast jeder Angriff über Jan-Patrick Kadiata auf der linken Seite. Sein Gegenspieler Sahin verdiente sich nach dem Spiel ein Sonderlob seines Trainers. "Ersel hat das sehr gut gemacht", sagte Borr.

Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Alexander Becker, dessen Kopfball nach einer Ecke Betzdorfs Schlussmann Sven Neuser glänzend parierte (69.). Die SG 06 hielt letztlich dem Druck stand, vergab selbst in der Nachspielzeit noch eine gute Konterchance, und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

"Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und hätten das 2:0 machen müssen. Es waren gute Kombinationen dabei, oft hat aber der letzte Pass gefehlt. Nach der Pause war Roßbach klar besser", erkannte Borr und sah noch Verbesserungspotenzial bei seiner Mannschaft. "Läuferisch müssen wir sicher zulegen."

Auf der anderen Seite war Spielertrainer Thomas Esch zwar enttäuscht, erkannte den Betzdorfer Sieg jedoch an. "Wir hatten uns viel vorgenommen, aber zu Beginn überhaupt nicht ins Spiel gefunden und eine ganz schlechte erste Hälfte gespielt. Zum Schluss hätten wir das 1:1 sicherlich verdient gehabt. Betzdorf hat aber das eine Tor mehr gemacht und deshalb auch die drei Punkte verdient."

Die Freude über den Auftaktsieg war auch bei Betzdorfs neuem Kapitän Sebastian Land groß. "Darauf können wir aufbauen. Jetzt warten mit Gonsenheim und Salmrohr zwei Härtetests auf uns."

Von unserer Mitarbeiterin Désirée Birk