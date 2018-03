Berglauf lockt am Freitag zum Malberg

Kein Teaser vorhanden

Das ist das Ziel der Starter beim "13. Malberglauf" am Freitag dieser Woche: Die Skihütte Malberg. Foto: VfL Waldbreitbach

Die Strecke ist sehr anspruchsvoll und führt teilweise über den Westerwaldsteig. Auf circa sechs Kilometern Länge müssen etwa 370 Meter Höhendifferenz bewältigt werden, wobei die Strecke in zwei Teilstücken auf insgesamt rund zwei Kilometern leicht bergab führt. Die Laufstrecke ist ganzjährig ausgeschildert, ebenso der verkürzte schnelle Rückweg zum Start.

Der Start für die Läufer erfolgt um 18.30 Uhr in Hausen/Wied am Klärwerk in der Nähe des Wiedtalbades. Die Nordic Walker starten eine Minute nach den Läufern. Das Ziel befindet sich an der Skihütte Malberg im Ortsteil Hähnen. Kuhglocken an der Strecke und Alphornbläser im Ziel sorgen wieder für echte Berglaufatmosphäre. Die Finisher schät-zen nach der Bergankunft den herrlichen Panoramablick auf den vorderen Westerwald.

Den Streckenrekord hält mit 28:44 Minuten die deutsche Spitzenbergläuferin Nora Coenen vom TSV Krofdorf-Gleiberg. Bei den Männern war Jan Mattis Kuhn vom LC Diabü Eschenburg mit 22:52 Minuten bisher als Schnellster oben.

Die ersten 300 Voranmelder werden mit dem 0,5-l-Malberglaufglas belohnt. Die drei Erstplatzierten der ausgeschriebenen Altersklassen erhalten als Sachpreis eine Kuhglocke. Die Startnummernausgabe befindet sich am Ziel in der Skihütte Malberg. Von dort kann man sich mit einem Bus zum Start fahren lassen oder sich auf verkürztem Weg bis zum Start circa vier Kilometer bergab einlaufen. Duschmöglichkeiten gibt es im Wiedtalbad.

Bei der Anmeldung zum Malberglauf (Anmeldeschluss am Mittwoch 8. August – nur online möglich) sollte angegeben werden, ob eine Wertung für den Siebengebirgscup angestrebt wird. Zusätzliche Kosten entstehen durch die Cupwertung nicht. Im Siebengebirgscup werden für die erstplatzierten acht Männer und vier Frauen Schuhgutscheine ausgelobt. Alle, die die Herausforderung "Siebengebirgscup 2012" bewältigt haben, erhalten eine Auszeichnung und das Siebengebirgscup-T-Shirt 2012. Informationen unter www. siebengebirgscup.de.

Z Anmeldemöglichkeit, aktuelle Starterliste und weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.malberglauf.de