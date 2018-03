Beim Dierdorfer Springfestival war der Verein der Star

Kein Teaser vorhanden

Ritt "am Kohlen" beim Dierdorfer Springfestival für den gastgebenden ZRuFV Dierdorf auf Caruso: Harald Steinau.

Foto: Jörg Niebergall

Der Star an jenem Wochenende jedoch hatte nicht nur vier Beine, sondern sehr viel mehr: Das Team des ZRuFV heimste für die tolle Atmosphäre und die erstklassige Organisation wieder einmal viele Komplimente von Reitern, Besuchern und Richtern ein. Und auch die Stimmung unter den rund 200 Besuchern wurde von den Reitern durchweg positiv registriert. Woran das liegt, das konnte Pressewartin Lisa-Marie Franzke erklären: "Wir haben hier einfach ein super Team im Verein. Und ohne so viele Helfer aus den eigenen Reihen, auch aus unserer Jugendabteilung, wäre das Turnier nicht möglich gewesen."

Sportlich feierten die Dierdorfer selbst indes nicht die ganz großen Triumphe. Beim S-Springen mit Stechen gelang gleich fünf Reitern ein fehlerfreier Durchgang, am schnellsten war am Ende Christian Slawinski auf Gagenio (Reiterverein Waltrop). Doch auch dem ZRuFV gelangen einige Platzierungen in den übrigen Wettbewerben bis hin zum mittelschweren M-Springen mit Stechen, bei dem sich Robert Rychecky mit Royal Sing auf Rang vier platzierte.

In der Dressur schlug sich die intensive Nachwuchsarbeit des Vereins in den zahlreichen Meldungen in den leichteren Prüfungen für Pferde und Reiter nieder. Kim Laura Keller gelang mit William gar der Sieg in der L-Dressur mit Trense.

Lange zurückblicken auf diese drei Tage wollen die Organisatoren indes nicht. Schon bald gehen schon die Planungen für das Turnier 2013 los. Denn dann feiert der Dierdorfer Verein sein 60-jähriges Bestehen. Ganz sicher wieder mit einem tollen Springfestival.

Andrea Niebergall