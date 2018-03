Bei Sieg im Topspiel winken Play-offs als Lohn

Kein Teaser vorhanden

Farmers-Headcoach Jochen Strahl (rechts) sieht seine Mannschaft für das Spitzenspiel in Ravensburg bestens aufgestellt. Die Favoritenrolle weist er aber dem gastgebenden Tabellenführer zu.

Foto: Tom Neumann

"Ich sehe beide Teams auf Augenhöhe, Favorit sind wir nicht", meint allerdings Ravensburgs Trainer Thomas Miller vor dem letzten Saisonspiel seiner Mannschaft. "Die Farmers haben in der Vorwoche mit dem Sieg bei den Badener Greifs gezeigt, dass sie in der Lage sind, oben mitzuspielen." Dem will sein Gegenüber Jochen Strahl nicht widersprechen, wohl aber Millers Antwort auf die Frage nach dem dem Favoriten: "Ravensburg ist Tabellenführer. Ravensburg hat bisher nur ein Spiel verloren – und das auch noch äußerst knapp. Und Ravensburg hat nicht sechs Stunden Busfahrt in den Knochen, wenn das Spiel beginnt. Wer also hat in diesem Spiel wohl die Favoritenrolle? Wir sicherlich nicht", betont Strahl.

Ohnehin rieb man sich schon vor der Saison verwundert die Augen in der Kreisstadt, als man einen Blick auf den Spielplan warf. Die Regionalliga ist in zwei Gruppen unterteilt, gegen die vier Teams aus dem Süden muss Montabaur in einem sogenannten Interconference-Spiel nur einmal ran. Zwei Spiele davon finden auswärts statt, zwei auf heimischem Platz. "Wir müssen jetzt schon das dritte Jahr in Folge zum Spiel nach Ravensburg. Das finden wir schon ein wenig verwunderlich." In der Tat – der Vorteil für die Razorbacks ist damit nicht von der Hand zu weisen.

Aber auch so haben die Gastgeber ihre Vorteile, vor allem, weil sie bärenstarke US-Spieler in ihren Reihen wissen. Strahl bringt es auf den Punkt: "Die haben ein paar ganz fähige Amis im Team." Allen voran Clyde Logan, der es sogar mal zu einem Profivertrag beim NFL-Club Cincinnati Bengals brachte. "Wir fahren trotzdem nicht nach Ravensburg, um dort einfach nur die Punkte abzugeben", sagt der Farmers-Headcoach. "Die Jungs haben die Rückfahrt nach dem Sieg bei den Badener Greifs sehr genossen. Die Spieler waren wie beseelt und freuen sich jetzt darauf, in Ravensburg zu spielen."

Um bei den Razorbacks – zu Deutsch Wildschweinen – erfolgreich zu sein, gilt es nicht nur, die starke Offense der Gastgeber zu bremsen, sondern auch deren Defense zu knacken. "Da waren sie in all den Jahren schon immer stark", weiß Strahl. "Aber wir haben mit Adam Anderson, Pascal Rogawski und unseren starken Receivern einiges dagegen zu halten. Wir werden uns nicht verstecken."

Ein Versteckspiel war übrigens auch in der Vorwoche nicht möglich: Ravensburg hätte eigentlich gegen Böblingen spielen sollen, doch der Gegner sagte ab, die Partie wurde am Grünen Tisch für Ravensburg gewertet. So hatte man alle Zeit der Welt, die Farmers bei deren Gastspiel in Baden zu beobachten. "Wir wissen, wie wir sie stoppen können. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir das umgesetzt bekommen", sagt Ravensburgs Trainer Thomas Miller nach der Beobachtungstour. Strahl beunruhigt das nicht: "Wir tauschen eh fleißig Videos aus in der Liga von unseren Spielen, das macht keinen Unterschied. Ravensburg wird eher davon profitieren, dass sie ein spielfreies Wochenende hatten und ihre Kräfte schonen konnten."

Von unserem Mitarbeiter

Tom Neumann