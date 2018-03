B Süd: Türkgücü Simmern behält in Kümbdchen die Oberhand

Kein Teaser vorhanden

Türkgücü Simmern (links Yücel Alimci) gewann das Derby bei der neu gegründeten SG Biebertal/Unterkülztal (mit Marius Augustin) mit 4:2.

Foto: B&P Schmitt

TuS Kirchberg II – SG Laudert/Lingerhahn 3:1 (2:1). Für Kirchbergs Fabian Wieß war es ein "Start nach Maß". Sein Aufsteiger versuchte hinten sicher zu stehen und mit Kontern gefährlich zu werden. Wieß sagte: "Laudert war spielerisch überlegen, aber für uns ist es prima gelaufen." Lauderts Trainer Rainer Kunz ärgerte sich über die Niederlage: "Wir haben uns das erste Spiel natürlich anders vorgestellt. Trotzdem haben wir das Spiel kontrolliert und bis zum gegnerischen Strafraum guten Fußball gezeigt." Dämpfer für Kirchberg: Co-Spielertrainer Christian Lautenschläger musste mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss raus.

Tore: 1:0 Bäumer (5.), 1:1 Hofrath (20.), 2:1 Eckes (44.), 3:1 Basmeydan (63.).

SG Liebshausen/Argenthal/ Mörschbach II – SC Weiler 1:3 (0:2). SG-Trainer Marc Thiele hatte sich das alles anders vorgestellt: " Das war eine bittere Niederlage. Weiler hatte einfach mehr Willen. Wir wissen jetzt, dass wir nichts geschenkt bekommen." Gäste-Coach Jörg Müller war hingegen sehr zufrieden mit seinem Neuling: "Uns hat der komplette Sturm gefehlt. Dafür war das sehr gut."

Tore: 0:1 Michels (37., Foulelfmeter), 0:2 Michels (42.), 1:2 J. Leininger (47.), 1:3 Lehnard (58.).

SG Leiningen/Norath/Bickenbach – TuS Rheinböllen II 1:1 (1:0). Während die SG den besseren ersten Durchgang erwischte, kam die TuS-Reserve in den zweiten 45 Minuten immer besser in Tritt. Leiningens neuer Trainer Uwe Liesenfeld sagte: "Wir haben den Fehler gemacht, dass wir in der ersten Hälfte nicht auf das 2:0 gespielt haben und dann konnten wir im zweiten Durchgang nicht an unsere gute Leistung anknüpfen." Rheinböllens Spielertrainer Frank Kasper begründete die etwas schwächere Anfangsphase mit etwas Aufregung in der neuen Liga: "Wir kamen aber immer besser ins Spiel und haben einen verdienten Punkt geholt."

Tore: 1:0 C. Weber (22.), 1:1 Pauer (65.).

SG Ober Kostenz/Kappel – Sportfreunde Mastershausen 4:1 (3:1). Ober Kostenz ist der erste Spitzenreiter. Der neue Übungsleiter Ingo Hubert war mit dem Gesehenen auch sehr zufrieden: "Das Spiel war aber enger, als es das Ergebnis zeigt. Trotzdem geht der Sieg in Ordnung. Wir haben die ersten Minuten nicht aufgepasst, sind aber nach dem Gegentor in der ersten Halbzeit feldüberlegen geworden." Mastershausens Trainer Felix Menzler sah einen "klassischen Fehlstart" seiner Elf: "Aber es war ein glücklicher Sieg für Ober Kostenz. Im zweiten Durchgang haben wir nur einen Schuss zugelassen. Ein Remis hatten wir verdient."

Tore: 0:1 M. Span (5.), 1:1 N. Rodenbusch (28.), 2:1 Stümper (30.), 3:1 N. Rodenbusch (33.), 4:1 Stümper (70.).

SV Damscheid – SG Hunsrückhöhe 1:3 (0:2). Der Aufsteiger Damscheid tat sich noch etwas schwer. SV-Trainer Andreas Braun war sehr enttäuscht: "Wenn wir so weiterspielen, dann steigen wir direkt wieder ab. Das war unser schlechtestes Spiel seit zwei Jahren. Nach dem Doppelschlag vor der Halbzeit waren wir erledigt." Der neue SGH-Trainer Günther Theis sah den Damscheider Auftritt nicht so niederschmetternd: "Lob an den Gegner, die haben nie aufgesteckt. Aber ich denke, dass beide Mannschaften diese Saison zu kämpfen haben werden. Wir waren körperlich stärker und sind froh, dass wir das erste Saisonspiel gewinnen konnten."

Tore: 0:1 Shovestull (44.), 0:2 Braun (45.), 0:3 Shovestull (57.), 1:3 N. Stahl (88.).

TSV Mengerschied – SG Braunshorn/Hausbay 1:1 (1:1). TSV-Trainer Daniel Ank sagte: "Braunshorn hatte mehr Ballbesitz, aber wir die etwas besseren Chancen." Doch für Ank ist das Ergebnis zweitrangig, da sich sein Neuzugang Tobias Blatt ohne Fremdeinwirkung schwer verletzt hat. Blatt wurde noch am Sonntag am Knöchel operiert. Für SG-Trainer Uwe Erdle war es ein "gefühlter Sieg". Er ist positiv überrascht: "Ich glaube, wir haben in Mengerschied noch nie einen Punkt geholt. Wir hatten das Spiel im Griff, die etwas besseren Chancen. Aber das 1:1 ist gerecht."

Tore: 1:0 Weckmüller (21.), 1:1 T. Retzmann (32.).

SG Biebertal/Unterkülztal – Türkgücü Simmern 2:4 (1:2). Im Topspiel gab es für die Zuschauer viel zu sehen. SG-Trainer Mario Esser war enttäuscht von seiner Mannschaft: "Wir haben nicht das umgesetzt, was wir können. Der Gegner war nicht zu stark, sondern wir haben unsere Leistung aus der Vorbereitung nicht auf den Platz gebracht und uns dazu noch Disziplinlosigkeiten erlaubt. Wir haben zu Recht verloren." Der Dreifach-Torschütze und Spielertrainer von Türkgücü Simmern, Tamer Alimci, war stolz auf seine Truppe. Trotz durchwachsener Vorbereitung war die Mannschaft auf den Punkt fit: "Ich bin besonders stolz, da die Hälfte unserer Mannschaft momentan wegen des Ramadans am Fasten ist."

Tore: 0:1 Ta. Alimci (3., Foulelfmeter), 1:1 Spengler (23., Handelfmeter), 1:2 Ta. Alimci (38.), 1:3 Ari (59.), 2:3 Spengler (70., Foulelfmeter), 2:4 Ta. Alimci (90.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Blatt (Biebertal). Samuel Keienburg