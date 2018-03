Axel Neumann sieht in seiner Leistung noch Luft nach oben

Kein Teaser vorhanden

Axel Neumann in Aktion: Der Bad Sobernheimer im Dress des SV Alemannia Waldalgesheim versucht im Finale des Sparkasse-Rhein-Nahe-Liga-Turniers, im Anschluss an einen Eckball an das Spielgerät zu gelangen. Das misslang zwar, trotzdem gewann sein Team gegen die A-Junioren des FSV Mainz 05, bei denen der Guldentaler Yannik Huth den Kasten hütet. Neumann glaubt auch an eine erfolgreiche Verbandsliga-Saison.

Foto: Michael Ottenbreit

Herr Neumann, Sie haben den Sieg beim Sparkasse-Rhein-Nahe-Liga-Turnier gefeiert wie einen Erfolg der Champions League. Zeigt das den großen Spaß, den das Team im Moment verspürt?

Auf jeden Fall. Außerdem muss man sich im Fußball über jeden Erfolg freuen. Es ist geil, dass wir dieses Turnier gewonnen haben. Es spricht für die Riesen-Qualität, die unser Kader besitzt.

Blicken wir ein wenig zurück. Sie haben beim 1. FC Kaiserslautern II in der Regionalliga nur sieben Mal gespielt. Woran lag es, dass Sie nicht richtig Tritt gefasst haben?

Letztlich wohl daran, dass Trainer Alois Schwartz nicht auf mich oder meine Art, Fußball zu spielen, gestanden hat. Zu Beginn kam ich sicher nicht wie gewünscht rein, gegen Ende hätte ich mir aber schon mehr Spielzeit erhofft. Die habe ich nicht erhalten, und deshalb habe ich auch darum gebeten, meinen Zwei-Jahres-Vertrag vorzeitig zu beenden.

Nun sind Sie zurück bei der Alemannia.

Hier gefällt es mir, hier schätzt mich der Trainer. Jetzt möchte ich das Vertrauen mit Leistung zurückzahlen. Da ist im Moment aber noch Luft nach oben.

Die Alemannen haben beim eigenen Turnier überzeugt. Überhaupt: Der Verein macht den Eindruck, als würde eine "Abstiegseuphorie" herrschen. Die Stimmung rund um den Verein ist ausgezeichnet.

Das sehe ich auch so. Es macht sich eben bezahlt, dass am Trainer und an der Mannschaft trotz des Abstiegs festgehalten wurde. Da müssen wir nun nicht bei null anfangen. Ein Großteil der Spieler kennt sich, viele haben Oberliga-Format. Ich finde, wir haben eine richtig geile Mannschaft.

Vor allem der Sieg im Halbfinale gegen den großen Verbandsliga-Kontrahenten, den TSV Schott Mainz, war wichtig, oder?

Na klar. Wobei mir vorher schon klar gewesen ist, dass wir sie packen können. Aber mit dem Erfolg haben wir noch einmal gezeigt, wozu wir fähig sind.

Das Gespräch führte Olaf Paare.