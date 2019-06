Adenau

Ein weitgespanntes Programm soll Zehntausenden Besuchern am Pfingstwochenende beim Festival „Rock am Ring“ einheizen. Rund 80 Bands haben sich vom 7. bis 9. Juni auf den drei Bühnen am Nürburgring in der Eifel angekündigt. Bereits am Donnerstag rollte die Anreisewelle auf den Ring zu.