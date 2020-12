Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 17:43 Uhr

Ausbau der Dahlstraße beginnt im Juni Die nächste Etappe im Zuge des Straßenausbauprogramms der Gemeinde Hahnstätten steht bevor. Anfang bis Mitte Juni soll die Sanierung der Dahlstraße beginnen. Das teilte Ortsbürgermeister Joachim Egert in der Ratssitzung mit.