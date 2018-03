Moritz Rauch und Janis Stenner vom RV Hechtsheim haben den Aufstieg in die Radball-Bundesliga verpasst.

Foto: eßling

Bei der im Rahmen der Deutschen Hallenrad-Meisterschaften in Erfurt ausgetragenen Aufstiegsrunde landete das Mainzer Duo sieglos auf dem letzen Platz unter sechs Mannschaften. In keinem Spiel vermochten Rauch/Stenner an die in ihren Zweitligaspielen gezeigten Leistungen anzuknüpfen und kamen über zwei Unentschieden bei drei Niederlagen nicht hinaus.