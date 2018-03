Aufsteiger VfL Hamm II gelingt Kantersieg

Kein Teaser vorhanden

Die Hürde Lautzert-Oberdreis nahm der Aufsteiger VfL Hamm II (rotes Trikot) zum Saisonstart mit Bravour.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

SV Niederfischbach II – TuS Katzwinkel 3:1 (1:0). Für den Aufsteiger läuft die Saison bislang sehr gut an, im zweiten Spiel gab es den zweiten Sieg. Christian Dornhoff sorgte für die Pausenführung (20.). Mike Thiele traf dann ins eigene Tor zum 2:0 (75.). Christian Zöller erhöhte (83.), der Anschlusstreffer durch TuS-Spielertrainer Torben Strehlow fiel zu spät (89.).

HC Harbach – SG Steineroth/Molzhain 2:5 (0:2). Der HC, ebenfalls Aufsteiger, zahlt momentan noch Lehrgeld in der neuen Klasse. Christian Schäfer legte mit einem Doppelpack für die SG vor (24., 30.). Die Hausherren steckten jedoch nicht auf und glichen durch die Treffer von Markus Löcherbach (55.) und Dennis Schneider (75.) aus. Die Freude darüber währte allerdings nicht lange, innerhalb von zwei Minuten wendeten die Gäste das Blatt wieder zu ihren Gunsten. Sebastian Weber (80.) und Sebastian Pracht (82.) sorgten für die Vorentscheidung. Martin Schäfer erzielte den Endstand (90.).

SG Neitersen/Altenkirchen II – TuS Bitzen 0:1 (0:0). Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, auf beiden Seiten gab es Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden, so dass es folgerichtig ohne Tore in die Halbzeit ging. Nach dem Seitenwechsel hielt TuS-Keeper Fabian Held seine Mannschaft mit einer Glanzparade im Spiel, ehe Sascha Nelles für die Gäste traf (72.). Danach ließ der TuS eine gute Möglichkeit zum 0:2 aus, diesmal zeichnete sich SG-Torhüter Dennis Jung aus, so dass es bis zum Ende spannend blieb. Auch, weil TuS-Akteur Florian Weddel wegen Foulspiels und Ballwegschlagens noch die Gelb-Rote Karte sah (81.).

VfL Hamm II – Spvgg Lautzert-Oberdreis 5:0 (2:0). Die ersten 20 Minuten ließen noch nicht auf den deutlichen VfL-Erfolg schließen, denn da spielten die Gäste noch sehr gut mit. Nach dem 1:0 durch Michael Bender (25.) kontrollierten die Hausherren aber das Geschehen und ließen weitere Treffer durch Valentin Bondorenko (40., 81.), erneut Bender (57.) und Kevin Binneweiß (70.) folgen. Der VfL beendete die Partie in Unterzahl: Pascal Mast hatte nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen (83.).

SG Niederhausen-Birkenbeul – Sportfreunde Schönstein 5:1 (4:1). Die SG gewann verdientermaßen. Jan Schumann (4.) legte schon früh den Grundstein zum Erfolg. Sebastian Hönicke erhöhte (24.), postwendend fiel der Anschlusstreffer durch Daniel Heidrich (25.). Dank des Doppelpacks von Fabian Winkler (35., 44.) war aber zur Pause schon fast alles klar. Ab der 58. Minute agierte die SG in Unterzahl, denn der Torschütze zum 1:0 hatte seinen eigenen Mitspieler beleidigt und hatte dafür vom Schiedsrichter die Rote Karte gesehen (58.). Auch in Überzahl gelang den Sportfreunden wenig, stattdessen erzielte Swen Bandurski noch das 5:1 (89.).

SG Elkenroth/Kausen – SG Fensdorf/Gebhardshain/Steinebach 1:3 (1:1). Lukas Brenner erzielte in der elften Minute das 0:1, nur zwei Minuten später glich Marco Gerhardus per Foulelfmeter aus. Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Als Fensdorfs Christian Solbach wegen Foulspiels und Ballwegschlagens schon in der 58. Minute die Ampelkarte sah, waren die Gastgeber vermeintlich im Vorteil. Die konnten die personelle Überlegenheit aber nicht nutzen, sondern verloren das Spiel: Brenner (78., Foulelfmeter) und Kenneth Hahmann (85.) schossen die SG Fensdorf zum Sieg und an die Tabellenspitze.

SG Malberg/Rosenheim II – SG Ingelbach/Borod-Mudenbach 2:1 (0:1). In der zerfahrenen Partie, die spielerisch auf beiden Seiten einige Wünsche offen ließ, brachte Horst Krehan (25.) Ingelbach in Führung. In der Schlussphase ging den Gästen aber offenbar die Puste aus, denn Rene Weller (80.) und Marco Reifenrath (85., Handelfmeter) drehten die Parte noch zu Gunsten der Malberger Reserve. deb