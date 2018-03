Aufs vierte SVW-Tor kam keine Antwort mehr

Der SVW Mainz hat den ersten Dreier in der neuen Landesliga-Saison eingefahren. Der 4:3 (2:1)-Heimsieg gegen Aufsteiger Ataspor Worms stand für den Geschmack von Patrick Bieger jedoch zu lange auf der Kippe.

Effektiver Nachmittag: SVW-Angreifer Claudius Neuser (links) erzielte das 1:0 und holte den Elfmeter, der zum 2:0 führte, heraus.

Foto: Bernd Eßling

"Nach unserem Tor zum 3:1 haben wir das Spiel schleifen lassen", ärgerte sich der SVW-Trainer.

Bestand hatte dieses 3:1 nur sechs Minuten lang. Der eingewechselte Murat Koyun erzielte den Anschlusstreffer zum 3:2 (58.). Und nach Kocen Ufuks sehenswertem Ausgleichtor (83.) drohten die Mainzer erneut unnötig zwei Punkte liegen zu lassen. Schon in der Vorwoche hatte der SVW trotz Überlegenheit nur 0:0 beim VfB Bodenheim gespielt.

Erlöst wurde Bieger von Joker Niklas Becker. Bastian Krummeck passte von der rechten Seite mustergültig in den Strafraum zu Becker, der das Leder gegen die Laufrichtung des Wormser Keepers Hamdi Koc zum 4:3 einschob (87.). "Den Siegtreffer haben wir gut herausgespielt", lobte Bieger den entscheidenden Konter seiner Elf.

Auf das siebte Tor der Begegnung hatten die Gäste keine Antwort mehr parat. Dass das Rheinhessenderby zu einem Torfestival werden würde, war in der Anfangsphase nicht abzusehen gewesen. Atemberaubendes wurde den 60 Zuschauern in der Weisenauer Hitze zunächst nicht geboten. Mehr als einen Schlenzer von Maximilian Sutor, den Koc entschärfte, und zwei Gelegenheiten für den auffälligen Claudius Neuser hatten die Gastgeber in der ersten halben Stunde nicht zu bieten. Und die Wormser spielten zwar mutig mit, ließen jedoch Durchschlagskraft vermissen. Bis zum ersten nennenswerten Torschuss der Gäste, abgegeben von Linksverteidiger Hakan Basbuga, dauerte es 31 Minuten.

Brillanter Heber zum Anschluss

Fahrt nahm die Partie erst nach Neusers Tor zum 1:0 (37.) auf. Nur drei Minuten später holte der Torschütze einen Strafstoß, den Max Schönle souverän verwandelte, heraus. Diesen Zwei-Tore-Vorsprung rettete der SVW aber nicht in die Halbzeitpause. Gökhan Kizkapan verkürzte mit einem brillanten Heber auf 1:2 (43.).

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten trotzdem die Mainzer. Isaac Addae scheiterte an der Latte (46.), aber in der 52. Minute zielte Christian Friedel besser. Der Außenverteidiger hatte sich in den Strafraum geschlichen und verwertete eine Flanke von Schönle zum 3:1. Bei Friedels Direktschuss war Ataspor-Kapitän Koc ohne Abwehrchance.

Letzter Pass kam häufig nicht

Dann schlichen sich die Nachlässigkeiten in das Mainzer Spiel. "Wir hatten nach dem 3:1 einige gute Gelegenheiten, um das Ergebnis noch höher zu schrauben", sagte Bieger. "Aber bei uns hat häufig der letzte Pass nicht gestimmt". Für die verpassten Chancen wurde der SVW von den Gästen eiskalt bestraft.

"Dass es in so einem Spiel für uns am Ende trotzdem zum Sieg reicht, ist besonders schön", freute sich der Weisenauer Trainer, der von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft sprach. "Das 4:3 ist zu einem glücklichen Zeitpunkt gefallen. Wir hatten allerdings mehr Torchancen als die Wormser und haben unsere Treffer schön herausgespielt."

Stefan Wasmer

SVW Mainz: Mattern – Sutor, Hoffmann, Addae, Friedel – Gök, Schönle (83. Becker), Hassemer, Lopez dos Santos (74. Arndt) – Neuser (68. Mess), B. Krummeck