Mit dem Lastenrad kommt Christoph Benze zum Treffpunkt am Wochenmarkt. Das grüne Wahlmobil kann als Infostand aufgeklappt werden. Es würde aber auch Platz für Einkäufe bieten. Den Wochenmarkt frequentiert Benze sowohl in Bad Kreuznach als auch in Mainz regelmäßig, um regionale und Bioprodukte einzukaufen. Oder um wie jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung am Rande des Marktreibens eine Tasse Milchkaffee zu trinken.