Der 21-jährige Marvin Griesbach ist jung, aber nicht unbekümmert. Bereits als Abiturient am Bad Kreuznacher Gymnasium an der Stadtmauer hat sich der aus dem Weinort Mandel in der Verbandsgemeinde Rüdesheim stammende junge Mann mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie auseinandersetzen müssen.