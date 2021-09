Er ist sozusagen Pendler von Geburt an: In einer Klinik in Bad Kreuznach geboren, wuchs Joe Weingarten in Weierbach vor den Toren Idar-Obersteins auf, machte sein Abi am Göttenbach-Gymnasium (übrigens vor exakt 40 Jahren), studierte in Konstanz Politik- und Verwaltungswissenschaften, landete schließlich im Wirtschaftsministerium in Mainz und mit der Familie in Alsenz, unweit von Bad Kreuznach.