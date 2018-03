Auf die Schott-Herren wartet ein Wochenende der Kontraste

Unterschiedlicher könnten die Aufgaben zum Abschluss in der Tennis-Regionalliga für die Spieler des TSV Schott Mainz kaum sein: Am Samstag reisen die Mainzer in Bestbesetzung zum bisher noch sieglosen Aufsteiger SSC Karlsruhe. Krönender Abschluss dieser Medenrunde soll am Sonntag (Beginn: 11 Uhr) die Partie zu Hause gegen den noch immer ungeschlagenen Tabellenführer TEC Waldau Stuttgart werden.

Ein Sieg und eine Meisterparty mit TEC Waldau: Raoul Schwark und seine Teamkollegen des TSV Schott Mainz freuen sich auf ein ebenso spannendes wie sehenswertes Finalwochenende in der Tennis-Regionalliga. Foto: Bernd Eßling

Die Schott-Herren wollen ihren Zuschauern gegen die wohl beste Mannschaft der Liga noch mal feinste Tennisunterhaltung bieten. "Und dann wird Waldau wohl bei uns auf der Anlage die Meisterschaft feiern", sagt Schott-Kapitän Marc Ahrend. Als Titel-Nachfolger der Mainzer.

Beste Tennisunterhaltung

Tennisfans dürfen sich also auf packende Duelle an der Erzberger Straße einstellen. Schon im Vorjahr lieferten sich beide Teams sehenswerte Matches, als die Schott-Herren in Stuttgart beim 4:5 ihre einzige Saisonniederlage kassierten. Vier Einzel gingen 2011 im Matchtiebreak an den TEC Waldau. Allen voran der Schott-Argentinier Juan Pablo Amado und Louk Sorensen begeisterten im Spitzeneinzel. Es ist durchaus möglich, dass es am Sonntag in Mainz zur Neuauflage dieses sehenswerten Duells kommt. Die Gastgeber treten mit ihren beiden Topspielern an. Marco Bella wird allerdings aufgrund einer Hochzeitseinladung fehlen, sodass vier deutsche Spieler servieren. Da heißt es aus Schott-Sicht, sich teuer zu verkaufen. Ahrend: "Waldau ist ganz klar der Favorit."

Und es könnte noch heftiger kommen für die Mainzer: Die Meldeliste des TEC Waldau Stuttgart führt Profi Michael Berrer an. Der gebürtige Stuttgarter stand 2010 unter den Top 50 in der Welt, aktuell belegt der 32-jährige Linkshänder Platz 125 in der ATP-Rangliste. Zu Beginn der Runde wurde gemunkelt, dass Berrer in dieser Regionalligasaison an einem Wochenende für die Stuttgarter servieren wolle. Jetzt wäre dazu die letzte Gelegenheit. Reine Spekulation. Immerhin: Anfang der Woche ist Berrer beim ATP-Hartplatzturnier in Los Angeles in der ersten Runde ausgeschieden. Meister werden die Waldauer auch ohne ihren deutschen Star. Für die Schott-Spieler wäre der Besuch Berrers trotzdem eine aufregende Sache. Unwahrscheinlich. Aber eine Überlegung wert. "Ich weiß nichts", sagt Ahrend, der auch eher nicht mit Berrer rechnet. "Es hängt ja auch immer davon ab, was im Vertrag steht."

Spieler, Fans und Verantwortliche des TSV Schott freuen sich darüber, dass eine Runde mit streckenweise ebenso furiosen wie auch teilweise ernüchternden Matches ohne die ganz große Belastung für die eigenen Nerven zu Ende geht. Die zwei Siege in Ravensburg und gegen Sportpark Windhagen am vergangenen Wochenende haben das vierte Regionalliga-Jahr in Folge für die Schott-Herren vorzeitig so gut wie perfekt gemacht. Um die Mittelfeldposition in der Abschlusstabelle zu festigen soll am Samstag ein Sieg beim SSC Karlsruhe her. Der Aufsteiger wartet nach wie vor auf seinen ersten Sieg in Deutschlands dritthöchster Spielklasse.

Top besetzt in Karlsruhe

"Aber man weiß nie, mit wie vielen Spaniern Karlsruhe antritt", warnt Ahrend davor, das Schlusslicht zu schnell abzuschreiben. Die Auswahl auf der SSC-Meldeliste ist üppig, um sich mit südländischen Sandplatzwühlern zu verstärken. Was nichts daran ändert, dass die Schott-Herren in kompletter Besetzung als Favorit antreten. Juan Pablo Amado und Adrian Sikora sind bei einem Future-Turnier in Tschechien jeweils im Achtelfinale ausgeschieden und reisen daher rechtzeitig zur Samstagspartie an. Auch Marco Bella ist dabei, hinzu kommen Marco Lauderbach, Raoul Schwark und Fabian Guzik.

Katja Puscher