Auf den TuS Kirchberg wartet ein großer Name im Pokal

Kein Teaser vorhanden

Kirchbergs Zugang Gerit Rutz (links, im Zweikampf mit dem Rheinböllener Pierre Henrich) hat in der neu formierten Viererkette des TuS das Sagen. Am Mittwochabend wird die Kirchberger Defensive in der ersten Runde des Rheinlandpokals gegen den Rheinlandligisten TuS Mayen wohl richtig gefordert werden. Foto: B&P Schmitt

TuS Kirchberg – TuS Mayen (Mittwoch 19.30 Uhr). Die Eifeler, die nach langer Zeit in der Oberliga nun seit zwei Jahren in der Rheinlandliga beheimatet sind, standen in der Vorsaison sogar im Finale – und verloren Ende Mai in Emmelshausen mit 0:2 gegen den Oberligisten SV Roßbach, der nun am 19. August in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Mainz 05 trifft. "Es wird kaum möglich sein, nochmals eine solche Rolle wie in der abgelaufenen Saison zu spielen. Da war unser Kader qualitativ doch noch besser", sagt Mayens Manager Andy Kohlhaas. "Dennoch sind wir der klare Favorit und werden auch weiterkommen, obwohl wir nicht viel über Kirchberg wissen." Im abschließenden Test beim Turnier in Mendig zeigte sich Mayen in anständiger Verfassung und gewann das Turnier durch ein 4:1 im Finale gegen den Bezirksligisten Mendig. Gewinner der Vorbereitung beim TuS ist übrigens ein Hunsrücker: Der Nachwuchsspieler Joshua Marx aus Lütz hat gute Chancen, auf der rechten Außenbahn anzufangen. Hoffnungsträger ist und bleibt Stürmer Stephan Schikora, der auch schon für die Hunsrück/MoselKlubs Hambuch und Urmersbach knipste.

Für eine Kirchberger Pokal-Überraschung spricht die Frühform des A-Klässlers: Am Sonntag wurde Bezirksligist Rheinböllen mit 3:0 abgefiedelt. "Da haben wir gut gespielt", sagt Trainer Peter Aßmann. "Aber der TuS Mayen ist nicht der TuS Rheinböllen. Für mich ist das Ergebnis in diesem Pokalspiel sowieso unwichtig." Aßmann hat bei seiner Elf die Viererkette eingeführt. "An der Umsetzung wollen wir weiter arbeiten und uns taktisch weiterentwickeln. Der Lerneffekt gegen Mayen wird groß sein." Mit seiner Viererkette ist Aßmann übrigens zufrieden. "Das funktioniert", sagt der Coach, der seit 2009 in seiner zweiten Amtszeit in Kirchberg ist. Chef der Kette ist Neuzugang Gerit Rutz (kam von Biebertal), neben ihm im Zentrum verteidigt der Ex-Sohrener Eric Müller. Aßmann kann bis auf den Langzeitverletzten Andreas Schiebelbein (Leiste) seine beste Elf aufbieten, will aber nur "hundertprozentig fitte" Akteure auflaufen lassen: "Das Meisterschaftsspiel am Sonntag gegen Oberwesel ist zehnmal wichtiger. Die Prämisse ist, dass wir keine Verletzten bekommen. Nicht, dass es uns ergeht wie Sohren." Der A-Klasse-Lokalrivale verlor am Sonntag in der ersten Runde des Pokals mit 2:3 gegen den Rheinlandligisten Bad Breisig und musste gleich drei Spieler (Alex Singer, Michael Schmidt und Angelo Mirenda) verletzungsbedingt auswechseln.

Noch ein Blick in die Kirchberger Rheinlandpokal-Historie: Zum letzten Mal nahm der TuS vor 16 Jahren an dem Wettbewerb teil. 1996 verlor Kirchberg – das seine besten Zeiten Anfang der 1990er-Jahre als Landesligist hatte, aber recht schnell wieder in die A-Klasse abstürzte – in der zweiten Runde unter Trainer Uwe Schütz (jetzt bei C-Rhein-Klub SG Werlau) mit 1:4 gegen den damaligen Bezirksligisten TuS Argenthal II.

SF Höhr-Grenzhausen – TSV Emmelshausen (Mittwoch, 20 Uhr). Das Verwirrspiel um diese Partie ging weiter: Zuerst sollte dienstags gespielt werden, in der vergangenen Woche drängte Höhr darauf, auf den Mittwoch zu gehen. Der TSV akzeptierte zähneknirschend, am Mittwoch um 20 Uhr wird nun auch angepfiffen – aber nicht auf dem Hartplatz, sondern auf dem Kunstrasen. Der Spielort wurde gestern gewechselt. Emmelshausen hatte extra am Montag auf dem Gondershausener Hartplatz trainiert. "Das ist alles ein Hin und Her, jetzt spielen wir eben auf Kunstrasen", nimmt TSV-Trainer Marco Pfeffer die Geschehnisse um diese Pokal-Partie allmählich gelassen. Vielmehr Kopfzerbrechen bereitet ihm sein Personal: Nils Bast (Oberschenkelprobleme), Jochen Volk (Zerrung), Ufuk Kurt (Knöchelverletzung) und Yannick Bach (steigt nächste Woche wieder ins Training ein) fallen in Höhr aus. Das gleiche Schicksal droht dem Quartett am Sonntag zum Rheinlandliga-Start gegen Morbach. Bezirksligist Höhr-Grenzhausen hatte in der Vorsaison gegen den Meister TSV in beiden Partien übrigens keine Chance (0:3 in Emmelshausen, 1:4 daheim). bon