Asse in allen Altersklassen schlagen in Bad Breisig auf

Klaus Haas aus Bad Neuenahr ist einer der frisch gebackenen deutschen Meister, die beim Seniorenturnier des TC Blau-Weiss Bad Breisig am Sonntag um Spiel, Satz und Sieg kämpfen.

Foto: Vollrath – Hans-Juergen Vollrath

Wertvolle Punkte für die ITF-Liste und die deutsche Rangliste, Preisgelder und die familiäre Atmosphäre sorgen auch bei der 25. Auflage des Seniorenturniers wieder für eine Mischung in Bad Breisig. Denn neben Masse wird sich auch sehr viel Qualität ein Stelldichein geben. Auf der modernen Sieben-Platz-Anlage an der Brunnenstraße werden wieder Top-Ten-Asse der DTB-Rangliste und der Rangliste der International Tennis-Federation (ITF) sowie ehemalige Daviscup-Spieler, Europa- und Weltmeister ihre Rackets schwingen.

Mit von der Partie sind auch die frisch gekürten deutschen Senioren-Meister Klaus Haas (TC Karlsdorf), Ewald Przewloka (Euskirchener TC) und Horst-Dieter van de Loo (HTC BW Krefeld). "Die Qualität ist großartig, und unser Turnierausschuss hat wieder alles bestens vorbereitet. Wir können Spieler mit hohem Niveau und noch mehr Internationalität erwarten als im letzten Jahr", sagt der Bad Breisiger Klubchef Ulrich von Dalwigk. "Bad Neuenahr jubelt, für weitere zehn Jahre die Deutschen Meisterschaften ausrichten zu können. Es wäre eine Schande, wenn uns das nicht auch gelänge. ITF und DTB vertrauen uns, wir müssen nur wollen."

Die Veranstaltung sei leider davon geprägt, dass dieses Mal die ITF das Turnier "zu einem großen Teil selbst organisiert", so von Dalwigk. Das Organisieren habe bereits mit der Anmeldung der Spieler begonnen und habe mit dem Management des Turniers durch den Oberschiedsrichter ein Ende gefunden. Die Konsequenz daraus sei, dass der TC Bad Breisig einen Assistenten für den Oberschiedsrichter habe einstellen müssen. "Weil der Oberschiedsrichter für seine Schiedsrichteraufgaben am Spielfeldrand keine Zeit hat", erklärt von Dalwigk. Top-Spieler und damit ein noch höheres Niveau habe nur in Verbindung mit den Sponsoren und der Stadt Bad Breisig gemeistert werden können.

"Es haben sich in diesem Jahr auch Spieler aus Korea, Japan, Georgien, Australien, Finnland, den USA, Frankreich und der Türkei gemeldet", gibt Turnierleiter Horst Kelling Einblicke in die Meldeliste, in der Teilnehmer aus insgesamt 21 Nationen zu finden sind. Ins Tableau der "Königsklassen" haben sich alleine bei den Männern 40 und 45 insgesamt 64 Teilnehmer eingetragen. "In diesem Jahr haben wir bei Männern 60, 65 und 70 mehr als 32 Meldungen je Altersklasse", sagt Kelling. "Um alle Matches über die Bühne zu bringen, werden wir auch auf fünf Plätzen in Remagen und Bad Bodendorf spielen", erklärt der Turnierleiter.

"Gespannt sind wir in Bad Breisig natürlich auf die ausländischen Spieler. Denn ihre jeweilige Leistungsstärke ist nicht immer so ganz einfach einzuschätzen. Diese Spieler sind oftmals in den Ranglisten nicht auf vorderen Platzierungen zu finden", sagt Kelling. Gut einzuschätzen sind die Französin Karen Reichbach (Frauen 45, Rang 12 DTB-A) und der Tscheche Ludek Vildman (Rang 17 DTB-A).

Das größte Teilnehmerfeld bei den Titelkämpfen stellen die Männer 60 mit 40 Teilnehmern. Zu den Favoriten zählen hier Gerd Dahmen (TC Edenkoben, Rang 3 DTB) und Jochen Zöller (TC Babcock, Rang 6 DTB). Einen besonders heißen Kampf erwartet Kelling im Feld der Männer 70: Der Bad Neuenahrer Klaus Haas an Nummer eins wird sich Albert Neyheusel (TV Vaihingen, Rang 2 DTB) und Hans-Herbert Zölfel (TC Johannesberg, Rang 3 DTB) stellen müssen.

Zum Nulltarif fliegen natürlich auch in Bad Breisig die gelben Filzkugeln, von denen der Klub mehr als 1000 Bälle geordert hat, nicht. Der Turnier-Etat, so von Dalwigk, "liegt in Richtung 30 000 Euro". Durchaus sehen lassen können sich auch die ausgelobten Preisgelder. "Mit 8000 Euro Preisgeld haben wir ein Niveau erreicht, mit dem wir in der Spitzengruppe der internationalen Senioren-Turniere rangieren", so von Dalwigk.

Aufgeteilt werden soll es wie immer in Bad Breisig: Die Sieger in den Frauen- und Männerkonkurrenzen (AK 40 bis AK 70) erhalten jeweils 300 Euro, während die Zeitplatzierten mit 150 Euro und die jeweils Dritten immerhin noch mit 75 Euro rechnen können.. Los geht’s an der Brunnenstraße bereits am Sonntag, 12. August, ab 9 Uhr.

Die Spielklassen Frauen und Männer AK 40 und AK 45 beginnen frühestens am Donnerstag, 16. August. Sollte das Wetter nicht mitspielen, so haben die Organisatoren um Ulrich von Dalwigk bereits Vorsorge getroffen. Denn bei Regen werden die Partien kurzerhand in die Hallen von Bad Breisig, Remagen und Andernach verlegt.

