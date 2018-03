ASC-Männer in der Vorbereitung: Nur ein, zwei Bausteine fehlen noch

Wolfgang Ortmann ist guter Dinge: Seit gut zwei Wochen schwitzen die Basketballer des ASC Mainz bereits für die anstehende Regionalliga-Saison. Die Kaderplanungen des Trainergespanns Ortmann/Alexander Heidbrink sind so gut wie abgeschlossen.

Optimistisch: ASC-Coach Wolfgang Ortmann. Foto: Bernd Eßling/Archiv

"Der Kern der Mannschaft ist geblieben. Das ist für uns auf jeden Fall ein Vorteil", sagt der ASC-Coach. Mit ein oder auch zwei punktuellen Verstärkungen werden die Verantwortlichen wohl in Kürze die fehlenden Bausteine für eine erfolgreiche Saison präsentieren.

Neue Leute mit Qualität

Das vergangene Jahr habe gezeigt, dass der Kader zu klein war. Sobald Spieler ausfielen kam der Vorjahresvierte personell ins Rotieren. "Mit mehr Quantität bringen wir auch mehr Qualität ins Team", versichert Ortmann, dass der ASC mit mehr Masse u n d Klasse in die neue Runde starten wird. "Wir wollen in keinem Fall schlechter abschneiden als zuletzt." Das heißt: Ein Platz unter den Top Drei ist das (offiziell zurückhaltend formulierte) Ziel.

Zum Saisonauftakt empfangen die ASC-Männer am 22. September den Vorjahresneunten DJK/ MJC Trier. Bis dahin steht den Mainzern eine intensive Vorbereitung bevor. Derzeit konzentrieren sich die ASC-Basketballer auf die Athletikarbeit. Zum Trainingsstart in der Halle am 6. August wird auch US-Center Willie Whitfield zurück in Mainz erwartet. Erste Schwerpunkte liegen dann auf Defensearbeit und Fastbreakspiel. Integration der Neuen inklusive. Ortmann: "Es ist gut, dass wir anfangs nicht viel Taktik einplanen müssen, weil das Gros der Mannschaft zusammen geblieben ist."

Adeberg, Elosge und Zutic weg

Nicht mehr dabei sind Flügelspieler Niklas Adeberg und Aufbau Lukas Elosge. Adeberg will in einer anderen Stadt noch ein Masterstudium auf seinen Geologieabschluss setzen. Elosge zog es beruflich in den Stuttgarter Raum. Auch Flügel Aleksandar Zutic hat den Verein nach einem halben Jahr verlassen.

Als Rückkehrer begrüßen die ASC-Männer Johannes Schulz wieder im Team. Der 21-jährige Flügel/Center hatte sich aus beruflichen Gründen zuletzt in die zweite Mannschaft zurückgezogen. Jetzt sind Ausbildung und Basketball wieder besser vereinbar. Mit Abstrichen. Ab Oktober studiert Schulz berufsintegriert in Mannheim. "In der Zeit kann Johannes nur reduziert trainieren, aber er gibt ja ohnehin immer 100 Prozent", sagt Ortmann. Ab Januar ist Schulz wieder zurück in Mainz.

Ebenso erleichtert wie überrascht ist der ASC-Trainer, dass Routinier Nik Koltai noch eine Saison dranhängt. "Ein Mann mit Erfahrung ist nie verkehrt." Apropos: Auf die Routine von Alexander Heidbrink unter den Körben will der Mainzer Regionalligist in der neuen Saison verzichten. Zumal Kevin Luyeye fleißig Muskelaufbau betrieben habe. "Kevins Kraft und Masse sind beeindruckend", betont Ortmann. Aufbauspieler Felix Dietrich wird als Einziger aus dem NBBL-Team 2011/12 aufrücken. Matthias Weiler und Steffen Fischer stehen im Trainingskader, kommen aber hauptsächlich in der Zweiten zum Einsatz.

Unter Wettbewerbsbedingungen testen die ASC-Männer während der Vorbereitung bei Turnieren in Gelnhausen (11./12. August), Bad Kreuznach (17. bis 19. August) und Wiesbaden (25. August). Den eigenen Fans zeigen sich die Mainzer erstmals in einem Vorbereitungsspiel am 1. September. puk