ASC-Männer: Das Team vom Bodensee hattemehr Tiefe

Aus unserem Archiv

1. Regionalliga. Für den ganz großen Coup in dieser Liga waren sie an diesem Abend nicht bereit. Dass die Regionalliga-Basketballer des ASC Mainz am Samstag im Theresianum den Baskets Konstanz mit 62:80 (52:58, 34:44, 22:20) unterlagen, mochten sie allerdings nicht damit begründen, dass die Gäste noch eine Nummer zu groß sein könnten.