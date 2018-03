Ankommen heißt das Hauptziel

Kein Teaser vorhanden

In der einen Faust die Deutschland-Flagge, in der anderen das Zielband – Matthias Marzi hat es geschafft. Nach 55:51:07 Stunden hat er den Triple-Triathlon von Lensahn bewältigt. Die Freude ist ihm ins Gesicht geschrieben. Foto: Privat

"Die Nachwirkungen waren nicht so wild", sagt Marzi. "Die Blasen an den Füßen spüre ich schon nicht mehr. Zwei Tage später konnte ich wieder joggen." Der Waldlaubersheimer ist ein Spätberufener. Erst mit 25 Jahren begann er Sport zu treiben. Erst ein bisschen Fahrradfahren, dann kam Joggen dazu. Bis er sich fit genug fühlte, um am "normalen" Ironman in Roth teilzunehmen. Fünfmal war Marzi dort dabei. Dann war ihm diese Veranstaltung zu unpersönlich. "In Lensahn ist es viel familiärer", sagt der 37-Jährige. "Viele, die dort starten, sind Wiederholungstäter."

Zu denen gehört auch Marzi. Bei seiner Premiere 2010 belegte er in 57:15:46 Stunden den 40. Platz. Im Vorjahr wurde der Waldlaubersheimer 20. in 52:07:22 Stunden. Diesmal brauchte er wieder etwas länger und landete auf dem 32. Rang unter 47 Einzelstartern. "Ich habe mich gegenüber dem Vorjahr um vier Stunden verschlechtert, weil am Freitag der heißeste Tag war", sagt Marzi. "Nach einer Stunde Fahrradfahren habe ich mich erst einmal drei Stunden aufs Ohr gehauen, weil ich sonst wegen der Hitze nicht durchgehalten hätte." Die Spitzenleute kommen ganz ohne Pause aus. Die erreichen – wie etwa der Sieger Heiko Stokloßa – allerdings auch schon nach 34 Stunden das Ziel.

Auf die Hitze am Starttag folgte in der Nacht ein Gewitter. "Das war schon ziemlich heftig", sagt Marzi. Die Veranstalter dachten schon über eine Unterbrechung nach. Doch der Wettbewerb ging weiter. Viel Abwechslung bot er nicht. Die erste Disziplin wurde – trotz der nahen Ostsee – auf den Bahnen eines Schwimmbads absolviert. Mit dem Rad musste eine 9,3 Kilometer lange Rundstrecke 58 Mal bewältigt werden. Und auch beim Laufen ging es 96 Mal über den gleichen Kurs. "Das hat den Vorteil, dass man immer wieder an seiner Station vorbeikommt", erläutert Marzi. Verwandte und Bekannte versorgten ihn dort mit Flüssigkeit und Nahrung. Was bewegt einen Extremsportler bei dieser über zweitägigen Tortour? "Man will ankommen", sagt der 37-Jährige. "Das ist das Hauptziel." Marzi hat es geschafft. Und sich für das nächste Jahr bereits wieder angemeldet. ga