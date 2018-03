An Gold denkt Britta Näpel nicht

Kein Teaser vorhanden

Beim Mannheimer Mai-Markt-Turnier sicherte sich Britta Näpel auf Aquillina ihre dritte Teilnahme an Paralympics. An eine Wiederholung ihres Goldmedaillengewinns von vor vier Jahren glaubt die Wonsheimerin aber nicht.

Foto: imago – imago sportfotodienst

Britta Näpel ist die Titelverteidigerin bei den Paralympics. Die Wonsheimerin gewann vor vier Jahren in Hongkong auf Cherubin Gold im Einzelwettbewerb, Silber mit der Mannschaft und Bronze in der Kür. Überhaupt: Wann immer Britta Näpel bisher antrat, brachte sie Medaillen mit. Seit einer Vergiftung mit Insektenschutzmitteln 1998 ist die Pferdewirtschaftsmeisterin von der Hüfte an abwärts gelähmt. Die ehemalige Vielseitigkeitsreiterin fand über eine Hippotherapie zurück zu ihrem Sport und begann 2003 ihre zweite Karriere in der Dressur. Schon ein Jahr später holte sie mit der deutschen Nationalmannschaft Silber bei den Paralympics in Athen. Bei der EM in Ungarn 2005 wurde die heute 46-Jährige Zweite im Einzel. Bei ihrer zweiten Paralympics-Teilnahme gab's den kompletten Medaillensatz. Vor zwei Jahren kamen bei den Weltreiterspielen in Kentucky noch zwei Silbermedaillen dazu – im Einzel und mit der Mannschaft. Im Vorjahr sammelte die Wonsheimerin bei der EM in Belgien erneut drei Medaillen – Silber im Einzel und in der Kür, Bronze mit der Mannschaft.

Da müsste in London doch eigentlich wieder Edelmetall drin sein. "Wenn es so einfach wäre", sagt Britta Näpel. "Die Konkurrenten haben aufgerüstet. Die haben Pferde gekauft, da kann ich nicht gegen anstinken." Favoriten sind die Reiter aus England und den Niederlanden. Auch im eigenen Lager hat die Wonsheimerin eine Kontrahentin, die ihr die Wiederholung des Sieges von Hongkong fast unmöglich machen wird. "Meine Teamkollegin Angelika Trabert hat in Ariva-Avanti ein Goldpferd dabei", sagt Näpel.

Die Qualifikation für die Paralympics war für die 46-Jährige keine lange Zitterpartie. "Nach dem Mannheimer Mai-Markt-Turnier war klar, dass ich dabei sein werde", sagt Britta Näpel. "Denn Aquillina zeichnet sich durch Beständigkeit aus." Seit 2010 reitet die Wonsheimerin die Stute. Mit ihr war sie auch schon bei den Weltreiterspielen erfolgreich. Doch inzwischen sitzen ihre Konkurrenten auf besseren Pferden. "Wenn es gut läuft, komme ich unter die ersten 15", sagt Britta Näpel. "Ein bisschen Luft nach oben ist noch. Aquillina hat keinen überragenden Trab, dafür glänzt sie in anderen Lektionen. Am Trab arbeiten wir noch. Wenn die Konkurrenten dann Fehler machen, kann es doch noch in die Nähe der Medaillen gehen."

Größere Hoffnung setzt die Wonsheimerin auf den Mannschaftswettbewerb. Doch noch ist nicht klar, ob sie zum Team gehören wird. Sechs Reiter bereiten sich auf dem Hofgut Petersau vor. Fünf starten im Einzel, ein Sportler fährt als Ersatz mit. Doch nur vier Reiter treten in der Mannschaftskonkurrenz an. Wer das sein wird, entscheidet der Trainerstab erst vor Ort. "Ich hoffe, dass ich nominiert werde", sagt Britta Näpel. "Dann könnte da eventuell eine Medaille drin sein."

Noch wird auf dem Hofgut an Feinheiten geschliffen. Ein wichtiges Mittel dabei sind Videoanalysen. 14 Mann, von Bundestrainer Franz-Martin Stankus über Mannschaftsärzte und Veterinäre bis zum Betreuer, arbeiten über das Wochenende mit den sechs deutschen Paralympics-Fahrern. Ein weiteres Trainingslager in Langenfeld kurz vor der Abfahrt nach London schließt sich an. Dazwischen feilt Britta Näpel in Wonsheim mit ihrer Heimtrainerin Uta Gräf noch an der Form. Ende August erfolgt die Anreise. Die Pferde werden wohl per Lkw und Eisenbahn nach England kommen. Denn das ist für sie der schonendste Weg, über den Kanal zu kommen.

Gert Adolphi