An der Bäderstraße wird's im Pokalderby hoch hergehen

Der TuS Holzhausen (blaue Trikots) will im Rheinlandpokal dem klassenhöheren Nachbarn SG Miehlen ein Bein stellen.

Foto: Andreas Hergenhahn

FV Engers – SG Nievern/Fachbach (Fr., 18.45 Uhr). Binnen einer Woche kreuzen die beiden Teams gleich zweimal die Klingen. In der "Generalprobe" am Wasserturm geht es heute um den Einzug in die zweite Pokalrunde, an der Früchter Straße hingegen werden am Sonntag, 19. August, im "Rückspiel" die mutmaßlich wichtigeren Bezirksliga-Punkte vergeben. So ist zu erwarten, dass im Duell der Grün-Weißen weder der frühere Oberligist noch die Lahn-Kombinierten ihre Karten schon komplett aufdecken werden.

SG Birlenbach/Balduinstein – SG Guckheim/Kölbingen (Fr., 19.30 Uhr). Mike Döblitz, bei den Einheimischen vom A-Jugend-Coach zu den Erwachsenen "befördert", will gegen eine Spitzenmannschaft der Bezirksliga sehen, ob seine Jungs für den mit Spannung erwarteten Liga-Auftakt gegen die TuS Nassovia Nassau schon in Richtung Bestform unterwegs sind. Die Westerwälder hingegen sind gewarnt und wissen aus gemeinsamen Bezirksligazeiten ganz genau, dass auf dem Waldsportplatz keine Geschenke verteilt werden. Unter diesen Vorzeichen dürften die Gastgeber mehr als nur eine Außenseiter-Chance haben.

SG Dachsenhausen/Gemmerich – SG Puderbach/Urbach-Dernbach/Daufenbach/Raubach (Fr., 19.30 Uhr). A-Klasse gegen Bezirksliga lautet auch am Dachsbau der Vergleich. Thomas Fischbachs junge Garde wird alles daran setzen, dem Kunstrasen gewohnten letztjährigen Siebten der Etage über ihnen auf rotem Untergrund so zuzusetzen, dass der Spielausgang offen ist.

SG Feldkirchen/Hüllenberg – VfL Bad Ems (Fr., 19.30 Uhr). Bis zum letzten Spieltag kämpften die Kombinierten aus den Neuwieder Stadtteilen im Frühjahr um den Aufstieg, mussten letztlich aber dem SV Rheinbreitbach den Vortritt in die Bezirksliga lassen. Insofern dürften sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnen, zumal die SG den Kreispokal holte und zuletzt dem Abonnementssieger FV Engers den Deichstadtpokal nach sieben Jahren entriss. Dennoch werden die von Frank Wendland trainierten Kurstädter alles daran setzen, mit einem Sieg im Wettbewerb zu verbleiben.

SV Rengsdorf – SG Osterspai/Kamp-Bornhofen (So., 14.30 Uhr). Der B-Ligist aus dem Westerwald gilt auf seinem schmucken Kunstrasen als heimstark. Daher hat die durch den Zusammenschluss mit dem Nachbarn aus Kamp-Bornhofen neu formierte Elf von Trainer Marc Mies eine Woche vor dem Punktspielstart gegen Puderbach keinen Grund, diese Aufgabe mit halber Kraft anzugehen. Ansonsten könnte es ein frühes Aus im Rheinlandpokal geben.

TuS Holzhausen – SG Miehlen/Nastätten (So., 14.30 Uhr). Zu einem brisanten Derby zwischen zwei Kontrahenten, die in der Nachwuchsarbeit gemeinsame Sache machen, kommt es an der Bäderstraße. Der Klassenunterschied dürfte vor sicher großer Kulisse keine allzu große Bedeutung haben, denn dem TuS wird unter der Regie des neuen Trainers Michael Eisenbarth als Aufsteiger in die A-Liga im Kreisoberhaus eine gute Rolle zugetraut. Die Kombinierten aus dem Ehrlich hingegen haben einige Stammkräfte verloren und werden sich demzufolge neu sortieren müssen – unter anderem kehrte Steffen Schmidt zum "kleinen Nachbarn" zurück. Stefan Nink