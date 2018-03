AK-Vereine in höheren Klassen mit Aufwärtstrend

Kein Teaser vorhanden

Mit viel Ballgefühl haben sich Timo Müller und seine Mitstreiter des TC Grün-Weiß Betzdorf bei den Männern 30 in die Oberliga gespielt. Diese Klasse wollen sie in der neuen Medenrunde nun halten.

Foto: Jürgen Vohl

Einzige Neuerung im diesjährigen Spielbetrieb des Tennisverbands Rheinland (TVR) ist die Einführung des Match-Tiebreaks in allen Klassen. Bei Satzgleichstand gewinnt im Entscheidungssatz derjenige, der zuerst zehn Punkte (Alternative: sieben Punkte) erreicht hat, vorausgesetzt, es besteht ein Vorsprung von zwei Punkten gegenüber dem Gegner. Damit setzt sich der Trend fort, die Spiele zu beschleunigen, Entscheidungen früher herbeizuführen und damit die Veranstaltungen früher zu beenden.

Mitgliederzahl beim TVR schwindet

Insgesamt verzeichnet der Tennissport bei der Zahl der gemeldeten Mannschaften einen leichten Rückgang (von 1697 in 2011 auf 1649), im Jugendbereich (von 813 auf 808) bleibt sie stabil. Die TVR-Mitgliederzahl von 42 544 (Stand 21. Februar, vor zehn Jahren noch mehr als 70 000) in 411 Vereinen ist der demografischen Entwicklung sowie einem breiteren Freizeitangebot geschuldet, wie TVR-Präsident Ulrich Klaus erklärt. Wobei die Kurve der Mitgliedentwicklung steiler abfällt als die der Vereine, was bedeutet: Es gibt mehr Tennisklubs mit nur noch wenigen (meist älteren) Mitgliedern. Was im Vorjahr die Verringerung der Mannschaftsstärke von sechs auf vier zur Folge hatte.

Im Turnierbetrieb sieht die Entwicklung ganz anders aus. Seit Einführung der Leistungsklassen (LK) steigerte sich im TVR die Anzahl der Turniere von "nicht nennenswert" (2007) auf ca. 200. Ein Trend, den man mit Mainzelmännchen-Medenrunde und Mixed-Konkurrenz für Hobby- und Breitensportler ausbauen möchte, um der Gefahr zu begegnen, die der TVR-Präsident so beschreibt: "Während aktive Spieler noch aktiver werden, gehen uns Gelegenheitsspieler und viele Jugendliche verloren."

Diese Probleme betreffen auch den Kreis Altenkirchen. Im Vergleich zur Sommerrunde im Vorjahr hat sich die Zahl der gemeldeten Mannschaft insgesamt um zehn verringert. Bei den Männern sind fünf Teams weniger am Start als 2011, bei den Frauen zwei und bei den Jugendlichen drei. Dabei ist die Zahl der Mannschaften in der Männerklasse mit 19 Teams gleich geblieben, bei den Frauen sind statt 18 Teams wie im Vorjahr in dieser Runde 14 Mannschaften am Start. Erhöht hat sich allerdings leicht die Zahl der überkreislich spielenden Mannschaften: Waren es in der Saison 2011 noch 14 Teams, sind in dieser Runde 17 Mannschaften über der A-Klasse aktiv.

TC GW Betzdorf spielt Oberliga

Als höchstklassige Mannschaft aus dem Kreis Altenkirchen tritt das Team des TC Grün-Weiß Betzdorf in der Oberliga der Männer 30 an. Nach dem souveränen Aufstieg in der Vorsaison wollen Spielführer Timo Müller und seine Mitstreiter die neue Klasse unbedingt halten. Dabei setzen die Betzdorfer vor allem auf Akteure aus dem näheren Umkreis, Ingo Groß und Doppel-Europameister Sven Neumann stehen für diese Philosophie des Vereins. In Kroatien bereitete sich die Mannschaft zuletzt optimal unter professionellen Bedingungen auf die neue Aufgabe vor. Zum Saisonstart treten die Betzdorfer an diesem Sonntag ab 10 Uhr auswärts bei der SG Merzig/Oppen an; das erste Heimspiel ist dann am Sonntag, 6. Mai, ab 10 Uhr gegen den TC Viktoria St.Ingbert. Die weiteren Termine der Betzdorfer: GW Betzdorf – TC SW im ASV Landau (So., 13. Mai, 10 Uhr); TC Mittelwald Montabaur – TC GW Betzdorf (So., 20. Mai, 10 Uhr); TC GW Betzdorf – TC Mülheim-Kärlich (So., 17. Juni, 10 Uhr); VfL Bad Kreuznach – TC GW Betzdorf (So., 24. Juni, 10 Uhr).

Bei den Männern und Frauen hat sich die Zahl der Mannschaften in der Rheinlandliga im Vergleich zum Vorjahr auf vier verdoppelt. Der TC GW Betzdorf hat durch die ASG Altenkirchen bei den Männern Verstärkung bekommen; auch bei den Frauen gesellt sich zur SGW Gebhardshain die ASG Altenkirchen neu dazu. Die Spieltermine der vier Mannschaften, TC GW Betzdorf (Männer): TC BW Bad Ems II – Betzdorf (So., 29. April, 9 Uhr); Betzdorf – TC SW Montabaur II (So., 6. Mai, 9 Uhr); TC Oberwerth Koblenz II – Betzdorf (So., 13. Mai, 9 Uhr); Betzdorf – Andernacher TC II (So., 20. Mai, 9 Uhr); TC Trier II – Betzdorf (So., 3. Juni, 9 Uhr); Betzdorf – ASG Altenkirchen (So., 17. Juni, 9 Uhr); Betzdorf – SG Vallendar/Mallendarer Berg (So., 24. Juni, 9 Uhr). ASG Altenkirchen (Männer): TC SW Montabaur II – Altenkirchen (So., 29. April, 9 Uhr); Altenkirchen – TC Oberwerth Koblenz II (So., 6. Mai, 9 Uhr); Andernacher TC II – Altenkirchen (So., 13. Mai, 9 Uhr); Altenkirchen – TC Trier II (So., 20. Mai, 9 Uhr); Altenkirchen – SG Vallendar/Mallendarer Berg (So., 3. Juni 9 Uhr); TC GW Betzdorf – Altenkirchen (So., 17. Juni, 9 Uhr); Altenkirchen – TC BW Bad Ems II (So., 24. Juni, 9 Uhr). SGW Gebhardshain (Frauen): TV Grosslittgen – Gebhardshain (So., 6. Mai, 9 Uhr); Gebhardshain – TC RL Lahnstein (So., 13. Mai, 9 Uhr); ASG Altenkirchen – Gebhardshain (So., 20. Mai, 9 Uhr); Gebhardshain – TC SW Ürzig (So., 3. Juni, 9 Uhr); TC Neuwied – Gebhardshain (So., 17. Juni, 9 Uhr); Gebhardshain – Winninger TV (So., 24. Juni, 9 Uhr). ASG Altenkirchen (Frauen): TC SW Ürzig – Altenkirchen (So., 29. April, 9 Uhr); Altenkirchen – TC Neuwied (So., 6. Mai, 9 Uhr); Winninger TV – Altenkirchen (So., 13. Mai, 9 Uhr); Altenkirchen – SGW Gebhardshain (So., 20. Mai, 9 Uhr); TV Grosslittgen – Altenkirchen (So., 3. Juni, 9 Uhr); Altenkirchen – TC RL Lahnstein (So., 17. Juni, 9 Uhr).

Von unserem Redakteur Oliver Treptow