Ein wichtiger Punkt im Terminkalender Breitenheims ist neben der Kerwe Ende August und dem verspätetem Festkommers des TuS mit dem Musikverein Obergessertshausen von Freitag, 30. September, bis Sonntag, 2. Oktober, sowie dem Weihnachtsmarkt des Gemeindefördervereins Pro Breitenheim der Umwelttag des Angel- und Naturschutzvereins am Samstag, 12. März, ab 9 Uhr. Die Angler und Naturschützer sowie auch die Gemeinde hoffen auf zahlreiche Unterstützer aller Altersgruppen. Während sich die Mitglieder des Angel- und Naturschutzvereins Breitenheim vorrangig der Säuberung des Bachlaufs und der Uferlandschaft am Jeckenbach widmen, können andere an den Zufahrtsstraßen, am Radweg und an verschiedenen Wander- und Waldwegen rund um Breitenheim tätig werden. Wünschenswert sei, dass sich ganze Familien an dieser Umweltaktion im Frühling beteiligen, so der Tenor in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates unter Leitung des Beigeordneten Patrick Lechthaler.