88er Diagoro Timoncini im Achtelfinale ausgeschieden

Daigoro Timoncini (rechts; Foto: Archiv/Julia Rau) konnte bei den Olympischen Spielen in London nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Der Greco-Ringer des Bundesligisten ASV Mainz 88 verlor seinen Achtelfinalkampf im Halbschwergewicht gegen den Armenier Artur Aleksanyan in zwei Runden (0:1, 0:2).

Da Aleksanyan im Viertelfinale gegen Ghasem Gholamreza Rezaei aus dem Iran verlor, blieb dem Italiener in Mainzer Diensten auch der Weg in die Trostrunde versperrt. Timoncini, der vor vier Jahren in Peking Zehnter geworden war, belegte somit diesmal nur den 17. Platz. "Allein die Tatsache, dass er sich erneut qualifiziert hatte, war doch schon ein toller Erfolg", sagte ASV-Cheftrainer Baris Baglan (links), der den Kampf per Livestream verfolgt hatte. "Daigoro hat gegen keinen Schlechten verloren. Der Armenier hat auch gut gekämpft." Aleksanyan hatte mehr Glück als Timoncini. Der Iraner Rezaei setzte sich weiter durch und gewann am Ende die Goldmedaille. So blieb der Armenier weiter im Wettbewerb und sicherte sich noch Bronze.

An diesem Freitag greifen die beiden weiteren Olympia-Starter der 88er ins Geschehen ein. Im Weltergewicht des Freistils treten Oleg Motsalin für Griechenland und Kiril Terziev für Bulgarien an. "74 Kilo Freistil ist traditionell eine ganz stark besetzte Gewichtsklasse", sagte Baglan. "Es kann zwar immer Überraschungen geben. Aber auch da gilt natürlich: Allein die Teilnahme an Olympischen Spielen ist eine super Sache." ga