0:3 in Kirchberg: Peter Ritter sauer auf seine Rheinböllener

Kein Teaser vorhanden

Ball links, Blick nach rechts: Ehrbachtals Top-Zugang Sooud Yousuf (links) und Liebshausens Neuer Tim Heitmann haben keine Augen für das Spielgerät. Beide Akteure trugen sich beim Ehrbachtaler 2:10-Debakel in die Torschützenliste ein, Heitmann sogar doppelt – er traf ins richtige und ins eigene Liebshausener Netz.

Foto: Verena Schmidt

FC Karbach

Der geplante Härtetest gegen den Bonner SC fiel aus, weil der Mittelrhein-Landesligist kein Personal hatte (wir berichteten). Der FC geht nun ohne Generalprobe in das Knaller-Auftaktspiel der Rheinlandliga am Freitag (19.30 Uhr) bei Rot-Weiß Koblenz. "Wir haben statt des Testspiels eine intensive Trainingseinheit durchgeführt", sagte Trainer Torsten Schmidt, der hofft, dass seine Mannschaft am Freitag auf den Punkt fit ist zum Ligastart.

TSV Emmelshausen

Nächste Niederlage für den Rheinlandliga-Neuling gegen einen unterklassigen Klub: Nach dem 2:3 gegen Südwest-Landesligist Birkenfeld verlor Emmelshausen auch beim Bezirksligisten FSG Bengen mit 1:2 (1:0). Die frühe Führung für den TSV hatte Markus Boos erzielt, kurz danach mussten Claudio Jozsa und Ufuk Kurt raus, zudem fehlte Nils Bast weiter mit Oberschenkelproblemen. Bengen drehte die Partie nach der Pause. Emmelshausens Trainer Marco Pfeffer kam zur folgenden Erkenntnis: "Unsere zweite Reihe funktioniert nicht so, keiner konnte auf sich aufmerksam machen und die Ausfälle kompensieren." Am Mittwoch (20 Uhr) wird es für Emmelshausen bereits ernst: Dann gastiert der TSV in der ersten Runde des Rheinlandpokals beim Bezirksligisten SF Höhr-Grenzhausen, bevor es am Sonntag (14.30 Uhr) zum Liga-Auftakt gegen den hoch gehandelten SV Morbach geht. Dann dürfte Leistungsträger Bast wieder an Bord sein, in Höhr soll der Defensivmann weiter pausieren.

SG Liebshausen/Argenthal/Mörsch.

Mit sage uns schreibe 10:2 (5:2) gewann der Bezirksligist beim A-Klasse-Titelkandidaten SG Ehrbachtal in Ney. "Die Ehrbachtaler Truppe war kein Maßstab", meinte Liebshausens Trainer Timo Klein: "In der Form sind sie sicherlich kein Meisterschaftsanwärter." Bei der SGE fehlten unter anderem Hanifi Agirdogan und Vlado Petren. Dafür war der Neuzugang und Ex-Rheinlandliga-Torjäger Sooud Yousuf mit von der Partie. Er traf auch für Ehrbachtal zum 1:2 – genau wie der Liebshausener Tim Heitmann. Beim 2:3 bugsierte Heitmann den Ball ins eigene Netz. Kurz zuvor hatte er aber für Liebshausen ins richtige Tor getroffen. Die weiteren Tore für die Gäste markierten Roman Theise (3), Maurice Volkweis (2), Marcel Mähringer (2), Manuel Zorn und ein Ehrbachtaler per Eigentor. "Ich habe momentan 18 Mann, die auf einem Level sind. Nach vorne sind wir natürlich gut aufgestellt", lobte Klein seine Mannschaft, wollte den Kantersieg ob der schwachen Ehrbachtaler aber nicht überbewerten. Für Liebshausen beginnt die Pflichtspiel-Saison am Sonntag (14.30 Uhr) mit dem Pokal-Match gegen den Ligakonkurrenten ATA Sport Urmitz. Eine Woche später legt die Bezirksliga los. Liebshausen gastiert dann am Samstag, 18. August, zum Start bei der SG Sargenroth in Unzenberg.

TuS Rheinböllen

Für den Bezirksligisten gingen die letzten Tests vor dem Pflichtspiel-Auftakt am Sonntag (14.30 Uhr) im Pokal beim SV Oberzissen (Aufsteiger in die Kreisliga B Rhein/Ahr) in die Hose – vor allem das 0:3 beim A-Ligisten TuS Kirchberg erzürnte Trainer Peter Ritter. Zwei Tage zuvor hatte Rheinböllen mit 1:2 (1:2) beim Südwest-Landesligisten SG Guldental verloren. Linksverteidiger Manuel Acht hatte den TuS in Front gebracht, ehe laut Ritter "ein klares Abseitstor und ein Tor nach einem Standard" der Partie die Wende gaben. Trotzdem war der Coach mit dem Auftreten seiner Elf zufrieden. Ganz anders präsentierte sich Rheinböllen in Kirchberg. "Das war ganz schwach", kritisierte Ritter. "Zum ersten Mal bin ich in der Vorbereitung richtig sauer geworden. Kirchberg war vor allem im Mittelfeld deutlich besser als wir." Bei Rheinböllen machte sich das Fehlen von Philipp Steigerwald und Tim Flesch (beide verhindert) bemerkbar. Für Kirchberg, das am Mittwoch um 19.30 Uhr gegen den TuS Mayen im Pokal spielt (Vorschau folgt), trafen Florian Daum, Andre Eckes und Viktor Stehle.

SG Sargenroth/Unzenberg

An den beiden Tagen vor dem Härtetest gegen den A-Klässler SV Niederburg nahm SGS-Trainer Markus Stelter sein Team in drei Einheiten noch mal hart ran. Trotz der schweren Beine glückte ein 4:2-Erfolg gegen Niederburg. "Die Jungs waren vor allem in der zweiten Halbzeit platt, deshalb habe ich viel gewechselt, dadurch ging dann zeitweise die Ordnung verloren", meinte Stelter. Es reichte zum Sieg, weil Martin Backes (1:0), Steven Tittel (2:0), Andre Piroth (3:1) und Lars Herrmann (4:2) trafen. "Wir sind gut gerüstet", sagt Stelter fünf Tage vor dem Saisonstart: Am Sonntag (14.30 Uhr) gastiert der Bezirksliga-Neuling im Pokal beim A-Klasse-Aufsteiger SG Urbar. bon