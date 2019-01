Rund 100 Meter von fünf Kilometern hatte Markus Schweikert am Sonntag beim münz-Silvesterlauf in Montabaur absolviert, da stand dem 24-Jährigen bereits ein Strahlen im Gesicht. Der Mittelstreckenspezialist vom TuS Spay lag bereits vier, fünf Meter vor der Spitze des großen Feldes und schien schon zu wissen, wie dieser verregnete Vormittag in der Westerwälder Kreisstadt endet. So, wie schon so häufig für ihn in den zurückliegenden Jahren: mit dem Platz ganz oben auf dem Podest bei der Siegerehrung.

Enteilte dem Feld über fünf Kilometer relativ deultich: Markus Schweikert vom TuS Spay.Foto: rwe Enteilte dem Feld über fünf Kilometer relativ deultich: Markus Schweikert vom TuS Spay.Foto: rwe Seit dem Jahr 2011 ist der junge Mann aus Spay, der in den USA studiert, Stammgast ...

