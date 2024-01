Schon wieder: Räuber überfallen Ehepaar in Bad Ems

Erneut ist es zu einem schockierenden Raubüberfall im Rhein-Lahn-Kreis gekommen. Unbekannte Täter sind am späten Samstagabend in ein Wohnhaus in Bad Ems eingedrungen, haben ein älteres Ehepaar massiv bedroht und den 78-jährigen Ehemann in einem Hangemenge leicht verletzt. Die Frau erlitt einen Schock. Zur Erinnerung: Erst am 8. Januar war es in Dausenau zu einem ganz ähnlichen Überfall gekommen.