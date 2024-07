Plus Paris Ricarda Funk und das Duell der Extreme: Gelingt der Olympiasiegerin der nächste Triumph? Von Olaf Paare i Fokussiert auf ihren zweiten Olympiasieg: Ricarda Funk Foto: Jan Woitas/dpa Ricarda Funk ist eine treue Seele. Seit mehr als zehn Jahren lebt und trainiert sie in Augsburg. In der Stadt, die eine der beiden deutschen Wildwasserkanäle beherbergt, auf denen auf hohem Niveau Kanuslalom betrieben werden kann. Und Funk steht für hohes Niveau, Europa- und Weltmeisterin wurde sie, 2021 auch Olympiasiegerin. Lesezeit: 2 Minuten

Augsburg hat sie längst ins Herz geschlossen und umgekehrt. Sogar Augsburger Sportlerin des Jahres war sie schon. Doch trotz der Nähe zur Fuggerstadt ist die in Bad Neuenahr geborene Bad Breisigerin ihrem KSV Bad Kreuznach immer treu geblieben. Dem Verein also, dem sie sich in jungen Jahren nach den Anfängen ...