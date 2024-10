Plus Koblenz

Rheinlandpokal: TuS stellt sich auf harten Fight in Mülheim ein

i Im Pokal gefordert: TuS-Trainer Michael Stahl muss mit seiner Mannschaft bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich antreten. Foto: Wolfgang Heil

Das Los meint es in dieser Saison bislang nicht gut mit der TuS Koblenz: Nachdem der Fußball-Oberligist in der 2. Runde des Rheinland-Pokals mit dem FC Cosmos Koblenz bereits eine schwere Prüfung zu meistern hatte und diese beim 3:0 souverän bestand, wird die Aufgabe nun für Trainer Michael Stahl und seine Mannschaft nicht minder knifflig. Am Mittwochabend (20 Uhr) geht es zur SG 2000 Mülheim-Kärlich, dem Tabellenzweiten der Rheinlandliga, der am Wochenende ein 6:1 bei Aufsteiger Schweich einfuhr.