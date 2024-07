Plus Paris Neuwieder Tennis-Ass bei Olympia: Premiere für Benjamin Hassan Von Daniel Fischer i Benjamin Hassan Foto: Jochen Schuth Das erhoffte Traumlos Rafael Nadal oder Novak Djokovic – beide Legenden könnten bereits in der zweiten Runde im direkten Duell aufeinandertreffen – ist ausgeblieben. Stattdessen hat der Neuwieder Benjamin Hassan beim Tennisturnier der Olympischen Spiele in Paris eine durchaus machbare Auftakthürde erwischt. Lesezeit: 1 Minute

Bereits am Samstag geht es für Hassan, der für den Libanon startet, bei seiner olympischen Premiere auf Platz sieben der traditionsreichen Anlage in Roland Garros gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks (ATP-Rang 105). Zwar geht Hassan (ATP-Platz 170) mit Blick auf die Weltrangliste als Außenseiter in die Partie, jedoch gilt sein ...