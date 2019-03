Der Breidenbacher Hof in Betzdorf hat sich in den vergangenen Jahren für die LG Sieg als geeignete Bühne für Ehrungen unterschiedlichster Art etabliert. Dort, wo Jahr für Jahr die erfolgreichsten Läufer, Springer und Werfer aus den Reihen der heimischen Leichtathleten die Würdigung für ihre Erfolge auf Rheinland-, Landes- und nationaler Ebene erhalten, rücken auch die Kleinsten immer mal wieder in den Mittelpunkt. Stolz wie Oskar nehmen sie dann ihre Medaillen in Empfang und wünschen sich fest, in einigen Jahren an gleicher Stelle Ehrungen für ähnliche Erfolge bei den Großen zu erhalten. Es ist ein gekonnt eingesetztes Motivationsinstrument, das die Verantwortlichen der LG Sieg nutzen. Auch am Mittwochabend wieder, als rund 50 junge Leichtathleten aus den Altersklassen U 8 bis U 14 nach den ersten Wettkämpfen des Jahres im Rahmen des LG-Sieg-Wintercups sowie die U 16-Jugendlichen, die im vergangenen Jahr auf Verbandsebene aktiv und erfolgreich waren, den Lohn für ihre guten Leistungen in Empfang nahmen.

Es entspricht der Natur der Sache, dass die 17- bis 20-Jährigen – mögen sie noch so talentiert und erfolgreich sein – mit Beginn eines neuen Lebensabschnitts zwischen Abitur, Ausbildungsbeginn und ...

Lesezeit für diesen Artikel (468 Wörter): 2 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.