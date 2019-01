Die musikalische Begleitung wäre dafür im Zielkanal zwar gegeben gewesen, einen „Humba“ tanzte Jacqueline Lölling aber nicht. Zufrieden war die Skeleton-Pilotin aus Brachbach trotzdem, was sie mit einer geballten Faust deutlich machte. Gerade hatte die 23-Jährige den zweiten Durchgang beim dritten Weltcup-Rennen der Saison in Altenberg hinter sich gebracht und Platz eins eingenommen, und da nur noch Elena Nikitina oben stand, war Lölling Platz zwei damit sicher. Der wurde es letztlich auch, weil die Russin an diesem Tag eine Klasse für sich war und sich ihrerseits deshalb ein kurzes Freudentänzchen nicht nehmen ließ. Es zeichnet sich ab, dass die amtierende Europameisterin und Weltcup-Führende die ärgste Widersacherin sein wird bei Löllings Vorhaben, den Weltmeistertitel zu verteidigen.

„Der zweite Lauf war klar besser als der erste, ich bin zufrieden“, meinte Lölling – was beim Blick auf die Zeiten zunächst verwirren mag. Zwar legte die Olympia-Zweite von Pyeongchang ...

Lesezeit für diesen Artikel (266 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.