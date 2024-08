Plus Koblenz

Gute Laune und große Posen – die jungen Sportarten bei Olympia in Paris

i Jochen Dick Foto: Kevin Rühle/MRV

Die olympische Idee besagt in ihrem Ursprung, dass sich die Jugend der Welt in sportlichen Wettkämpfen anstatt auf Schlachtfeldern messen möge. So sah es der Ideengeber Baron Pierre de Coubertin vor. 128 Jahre nach der Premiere vom Olympia der Neuzeit kommen die Sommerspiele in Paris tatsächlich ziemlich jugendlich daher. Was auch und vor allem an den jungen Sportarten liegt.