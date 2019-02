An Durchatmen ist nicht mehr zu denken. In den letzten Wochen der Saison stehen für Skeletonpilotin Jacqueline Lölling auf drei Bahnen noch vier Entscheidungen an. Los geht's heute im Weltcup mit dem Rennen in Lake Placid in den USA (14.30/16 Uhr), ehe am nächsten Wochenende im kanadischen Calgary zunächst der eigentliche Weltcup ausgetragen wird und dann das im Januar am Königssee ausgefallene Rennen samt Europameisterschaftswertung nachgeholt wird. Den krönenden Abschluss bildet am 7. und 8. März dann die Weltmeisterschaft in Whistler.

Für Lölling und den deutschen Weltcuptross ging es schon früh über den Atlantik – auch früher, als es die Brachbacherin und ihr Heimtrainer Heiner Preute ursprünglich geplant hatten. Denn eigentlich ...

Lesezeit für diesen Artikel (351 Wörter): 1 Minute, 31 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.