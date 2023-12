Dimitrios Grammozis ist neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern – Schon als Spieler auf dem Betzenberg

Der Ex-Schalker Dimitrios Grammozis soll den zuletzt schwächelnden FCK wieder in die Spur bringen. Der Traditionsclub präsentiert drei Tage nach dem Aus für Dirk Schuster den Nachfolger, der sogar den sprichwörtlichen Stallgeruch mitbringt.

Im Jahr 2002 war Dimitrios Grammozis selbst im roten Trikot für Kaiserslautern auf dem Platz: Hier im Duell mit Claudio Pizarro vom FC Bayern. Weniger glamourös die aktuelle Aufgabe: Als Coach gilt es für Grammozis nun, das Abrutschen in den Keller der Zweiten Liga aufzuhalten. Foto: Oliver Stratmann/picture-alliance / dpa/dpaweb

Dimitrios Grammozis ist neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern und damit Nachfolger des vergangene Woche überraschend beurlaubten Dirk Schuster. Der 45-Jährige ist beim pfälzischen Fußball-Zweitligisten mit dem neuen Assistenten Sven Piepenbrock seit Sonntag im Dienst.

Anfang des Jahrtausends Spieler des FCK

Über die Vertragsdauer machte Kaiserslautern keine Angaben. Grammozis spielte von 2000 bis 2005 selbst in Kaiserslautern. In seiner Trainerkarriere ist der letzte Eintrag bislang die Zeit in Gelsenkirchen: Der Deutsch-Grieche musste im März 2022 als Chefcoach des FC Schalke 04 gehen. Zuvor hatte Grammozis, wie auch Dirk Schuster, den SV Darmstadt 98 trainiert.

Beim FC Schalke sollte Dimitrios Grammozis einst den Aufstieg in die Bundesliga schaffen – wurde aber nach 38 Spielen schon wieder freigestellt. Foto: Stefan Puchner/picture alliance/dpa

Die Lauterer hatten am Samstagabend eine 1:4-Niederlage beim 1. FC Magdeburg kassiert und sind nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie ins untere Tabellen-Mittelfeld abgerutscht.