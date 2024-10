Plus Remagen

BCR muss sich mit einem Punkt begnügen

i Das Remagener Frauendoppel mit Sarah Pinnen (links) und Antonia Remakulus (rechts) gewann am Wochenende seine beiden Spiele, was aber an den beiden Niederlagen des BCR zu Hause gegen den TV Hofheim (2:5) und den 1. BC Bischmisheim II (3:4) nichts änderte. Foto: Vollrath

Auch am zweiten Doppelspieltag in der 2. Badminton-Bundesliga Süd ist der BC Remagen ohne Sieg geblieben. In der heimischen Rheinhalle musste sich die Mannschaft von Teamchef Heiko Weinert am Samstag dem TV Hofheim mit 2:5 und am Sonntag der zweiten Mannschaft des 1. BC Bischmisheim mit 3:4 geschlagen geben. Immerhin kassierte Remagen für die 3:4-Niederlage einen Punkt für die Tabelle.