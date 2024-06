Plus Limburg Altstadtfest: So hat Limburg gefeiert Von und Rolf Goeckel i Sommerliche Temperaturen sorgten am ersten Altstadtfest-Tag dafür, dass Tausende von Fans die vielen Anlaufstationen in der Limburger Altstadt wie hier auf dem Kornmarkt bevölkerten. Foto: Klaus Dieter Häring Das Altstadtfest 2024 in Limburg war sowohl aus Sicht des Veranstalters als auch der Gäste ein großer Erfolg. Schon am Freitag drängten sich Tausende Besucher vor den Bühnen in der Altstadt. Und sie alle waren in friedlicher Feierlaune. Lesezeit: 3 Minuten

An vier Bühnen starteten die Bands „Noisic“ mit Cover-Rock am Bischofsplatz und „Hörgeräte“ mit Deutschrock auf der Plötze in den Freitagabend. Ihnen gelang es schnell, das Publikum in gute Stimmung zu versetzen. Auch DJ „Mr. Black“ am Kornmarkt, „Funky Freds“ auf der Thing-Bühne in der Erbach und „Marcus Kaes & ...