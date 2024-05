Plus Lautzert/Höhr-Grenzhausen

Abstieg nach elf Jahren aus der Bezirksliga: SG Ellingen verliert in Höhr-Grenzhausen und ist nicht mehr zu retten

Rolf Schulze , René Weiss, Von Andreas Hundhammer

i Lucas Zöller (links) wurde anlässlich seines letzten Heimspiels für die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen vor der Partie verabschiedet. Später traf er zwei Mal ins Ellinger Tor. Hier lässt er Patrick Hümmerich stehen. Foto: René Weiss

Ein Nachholspiel des 25. Spieltags und eine vorgezogenen Partie des 29. Spieltags wurden in der Fußball-Bezirksliga Ost am Donnerstagabend ausgetragen. Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth steht nach seiner Niederlage in Höhr-Grenzhausen nach elf Jahren auf überkreislicher Fußballbühne als Absteiger in die Kreisliga A fest.