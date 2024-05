Plus Niederroßbach

Abschluss bei der SG Hochwald: FC HWW Niederroßbach sagt nach langer Fahrt adieu – mit einem letzten Sieg?

Mit 195 Kilometern von der heimischen Niederroßbacher Hessenstraße bis zum Rasenplatz des SV Hentern die längste Auswärtsfahrt, dazu der bereits feststehende Abstieg in die Bezirksliga: Es gibt sicherlich schönere Saisonabschlüsse als dieser, der dem FC HWW in der Rheinlandliga beim Auswärtsspiel bei der SG Hochwald am Samstag, 16.30 Uhr, bevorsteht.