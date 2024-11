Westum jubelt bei Topspiel in Plaidt in letzter Minute

Kreis Rhein/Ahr. Mit einem Sieg in letzter Minute im Spitzenspiel beim FC Plaidt hat die SG Westum/Löhndorf am zwölften Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 5 den Vorsprung an der Spitze weiter ausgebaut. Im Tabellenkeller feierte die DJK Kruft/Kretz derweil einen Befreiungsschlag.