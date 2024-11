Hockey: VfL-Team unterliegt vor toller Kulisse in DM-Zwischenrunde VfL bringt Berliner Mauer nicht zum Einsturz 14.10.2024, 16:44 Uhr

i Technisch perfekt, wie Luise Dreyse (blaues Trikot) vom VfL Bad Kreuznach die Kugel auf ihrem Schläger tänzeln lässt. Sie traf im Spiel gegen Eintracht Braunschweig und versuchte auch gegen den Berliner HC einiges. Foto: Klaus Castor Klaus Castor

Bad Kreuznach. Der innere Zwiespalt war Georg Schmidt deutlich anzusehen. Freude über die gezeigte Leistung und das Erreichte oder doch Enttäuschung über die knappe Niederlage? „So ist der Sport. Natürlich wären wir gerne ins Final Four eingezogen, aber die Mädels haben alles gegeben, und vor allem haben sie Werbung für den Hockeysport gemacht“, antwortete der Trainer der weiblichen Jugend A des VfL Bad Kreuznach nach dem 1:2 (0:2) gegen den Berliner HC im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft.

Spannender kann es kaum sein. Vor 300 Zuschauern im Stadion Salinental rannten die VfLerinnen in der zweiten Hälfte des Zwischenrunden-Finals, das gleichbedeutend mit der Runde der letzten acht auf Bundesebene ist, an. Sie versuchten alles. Mal setzten sie Schnellangriffe aus der Tiefe als Mittel ein, ein anderes Mal attackierten sie die Berlinerinnen am eigenen Schusskreis.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen