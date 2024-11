Veitsrodter Heimschiedsrichter zeigt zwei eigenen Spielern Rot

Kreis Birkenfeld. In der C-Klasse Birkenfeld hat der SV Gimbweiler zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewonnen. Der Spitzenreiter von Staffel 2 schrammte beim VfL Weierbach II sogar an der ersten Niederlage vorbei, aber Torjäger Marvin Liedke rettete noch ein 2:2. Aber der TuS Rötsweiler-Nockenthal nutzte die Gunst der Stunde, gewann das Verfolgerduell beim FC Achtelsbach klar mit 4:0 und hat nun nur noch drei Punkte Rückstand auf die Gimbweilerer.