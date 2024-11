Vallendar nimmt neue Rolle des Gejagten an

Vallendar. Die Handballer des HV Vallendar müssen sich in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar an eine neue Rolle gewöhnen und empfangen die Südpfalz Tiger. HB Mülheim-Urmitz gastiert beim heimstarken TV Offenbach in der Pfalz.