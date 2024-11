Stürzt der VfB den nächsten Primus?

Wissen. Trotz der Niederlage am Mittwochabend im Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen den SV Eintracht Trier (Bericht unten) kann der VfB Wissen gestärkt in den finalen Teil der Englischen Woche gehen. Am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr) kommt mit der SG 2000 Mülheim-Kärlich der aktuelle Tabellenführer der Rheinlandliga ins Wissener Dr. Grosse-Sieg-Stadion.