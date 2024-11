Stresstest für die Heimstärke

Bad Kreuznach. Die Heimbilanz ist makellos: In der MaLuKi-Halle gaben die Basketballer des VfL Bad Kreuznach in der Oberliga noch keine Punkte ab. Am Samstag wird die Heimstärke allerdings einer intensiven Prüfung unterzogen. Um 20 Uhr geht es gegen den 1. FC Kaiserslautern, der in der Tabelle direkt vor den Luchsen steht und mit dem sie im Erfolgsfall nach Punkten gleichziehen könnten.